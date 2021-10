Politikere på stribe: Vi behøver ikke gå til folketingsmøder

Vi behøver slet ikke gå til møder i Folketinget.

Sådan lyder det i kor fra en stribe politikere, som har kastet sig ud i et angreb på Ekstra Bladet.

Det sker oven på afsløringen af, at Pernille Skipper er udeblevet fra hele 88 pct. af alle de kalendersatte mødeaktiviteter, som har fundet sted i hendes udvalg, siden hun i august fødte sit andet barn, men valgte ikke at gå på barsel.

Blot fire parlamentariske møder har Skipper fundet det relevant at deltage i.

Der er ikke mødepligt til møder i Folketinget. Imidlertid har Enhedsliste-profilen bedyret over for Ekstra Bladet, at hun 'passer alle mine arbejdsopgaver som socialordfører og ligestillingsordfører. Alle mine arbejdsopgaver. Der er ikke noget, jeg ikke gør.'

Men den beskedne mødeaktivitet fra Pernille Skippers side er helt efter bogen, hvis man lytter til kolleger fra andre partier.

'Hvordan kan hun pjække fra møder, der ikke er mødepligt til? Hun har vel vurderet, om det var klogest at deltage i de pågældende møder eller ej,' skriver løsgænger og tidligere økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Adspurgt på Twitter, om det betyder, at et folketingsmedlem aldrig kan pjække, bekræfter Ammitzbøll-Bille:

'Korrekt. Et folketingsmedlem kan ikke pjække. Et folketingsmedlem må vurdere, hvordan man bedst kommer igennem med sine synspunkter og påvirker politikken. Den spændende historie ligger da i, at der er alt for store udvalg og alt for mange samråd.'

Han bakkes op af de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, der direkte mener, det kan være spild af tid at gå til åbne samråd, som ellers er til for, at Folketinget holder ministre i ørerne på bestemte sager:

'Godt nok en ekstremt tynd historie. Hvorfor skulle hun, eller jeg, dog deltage i et samråd vi ikke har indkaldt til? Det ville være spild af alles tid! Det er et mellemværende mellem indkalder og minister,' skriver Mette Abildgaard.

Også hos Socialdemokratiet mener flere folketingsmedlemmer, at mødeaktivitet ikke er et parameter, man bør måle politikeres indsats på.

Politisk ordfører Christian Rabjerg skriver, at 'alle ved', at det er sådan:

'Pernille Skipper har åbenlyst for enhver arbejdet røven ud af bukserne i årevis. Nu har hun pga barn #2 udtalt, at hun i en periode arbejder lidt mindre. Takken er en uskøn kampagne fra Ekstra Bladet. Ps. Alle ved at det ik giver mening at opgøre indsatsen i antallet af udvalgsmøder.'

Og Jens Joel, klimaordfører for Socialdemokratiet, er også hurtig til at påpege, at det med, om man deltager i møder, ikke siger noget om ens arbejdsindsats.

'Skipper er flittig. Myreflittig. Det ved alle der har arbejdet sammen med hende. Tynd historie. Ingen bliver klogere hvis vi bilder hinanden ind at flid kan opgøres på en liste som den her.'

På Instagram forsvarer de radiales Anne Sophie Callesen Pernille Skipper og advarer om, at det, hvis mødedeltagelse bliver indikerende for, om politikere laver noget, kan holde yngre kvinder fra at gå ind i politik.

'(...) Det [er] kun en brøkdel af os, der lever op til idealet om at bruge hele arbejdstiden på at gå til møder med hinanden i stedet for også at møde virkeligheden udenfor murene. Måske du endda får afskrækket flere kvinder i den fødedygtige alder fra at gå ind i politik - og andre der ikke passer på stereotypen om en midaldrende mand i jakkesæt, som bor i udvalgsværelserne.

Og på Facebook er SF's Anne Valentina Berthelsen ude med riven efter Ekstra Bladets fokus på mødedeltagelse.

SF'eren deler et billede af sin kalender, som er proppet med møder:

'Som i kan se, er der et hav af møder, som overlapper hinanden, og som foregår på mine politiske ansvarsområder.Derfor bliver jeg hver dag nødt til at prioritere og vælge hvilke møder, jeg deltager i. Mellem udvalgsmøder og samråd på forskellige områder, mellem møder med ministre og aktører, og mellem høringer og forhandlinger.Skulle jeg sidde med til alle møderne, ville jeg være nødt til at sidde to steder på én gang hovedparten af dagen.'

36 møder på 57 dage

I forhold til Pernille Skippers kalender er billedet imidlertid, at Ekstra Bladet har kunnet identificere 36 parlamentariske aktiviteter fordelt over 57 dage, siden Skipper blev mor, men droppede barsel.

Heraf er Pernille Skipper udeblevet fra ikke mindre end 32 ud af 36 samråd, udvalgsmøder, høringer, afstemninger, udvalgsrejsedage og tilsyn. Blandt disse har hun også på sine egne ordførerområder som socialordfører og ligestillingsordfører skippet en række møder, høringer og samråd.

