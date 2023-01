Politikere raser mod Ungdomshuset: - Fuldstændig forkasteligt

Normalt drikker man gravøl, efter en person er gået bort. Men i Ungdomshuset i København griber de det anderledes an.

'Slæb kadaveret forbi Ungeren og send en væmmelig tanke efter tidligere overborgmester Ritt Bjerregaard. Nu har vi fået både ret og fred.'

Sådan lød invitationen på Ungdomshusets Facebook-side.

Senere på aftenen lagde de en video op, hvor omkring 10-20 mennesker festede i en bar med elefanthuer, hvor de havde tilknyttet følgende ord:

'I Ungeren siger vi behørigt farvel til Ritt. Ritt er død. Stadig fuck dig!! Stadig ingen fucking tak til systemet.'

Det var den her begivenhed, som Ungdomshuset inviterede til.

Ærekrænker en død politiker

Reaktionerne oven på søndagens aktivitet i Ungdomshuset har også fået politikerne i Københavns Borgerrepræsentation til at reagere.

Laura Rosenvinge fra Socialdemokratiet er en af dem, som mener, at man bliver nødt til at se på Ungdomshusets gøren og laden.

- Det synes jeg er fuldstændig afstumpet og forkasteligt. Vi betaler tilskud til et sted, som ærekrænker en død politiker. Jeg synes, det er forkasteligt, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun opfordrer til, at politikerne skal mødes på rådhuset og tale om Ungdomshusets fremtid.

- Jeg synes, vi skal have en alvorlig samtale på rådhuset omkring det her. Vi som politikere kan ikke tage tilskud fra ting, som vi er politisk uenige i, men det er jo ikke første gang, Ungdomshuset gør noget, hvor jeg mener, at man bryder med en moralsk grænse, som er langt over det gavnlige.

Laura Rosenvinge mener, at der skal tages en alvorlig snak om Ungdomshusets fremtid. Foto: Finn Frandsen

Venstres Louise Theilade Thomsen mener, at nu er det på høje tid, at Ungdomshuset må slukke og lukke.

- Jeg synes, at den fest, de holder, er usmagelig og pinlig for demokratiet. Og så synes jeg, at det er ekstra pinligt, at vi giver dem penge fra Københavns Kommune. Nu synes jeg, at vi bør overveje endnu en gang, om det er sådan nogle aktiviteter, vi skal støtte med kommunens penge.

Borgmesteren for Fritids - og Kulturudvalget, Mia Nyegaard (R), har sendt et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Jeg synes faktisk, det er ufølsomt og usympatisk samt en kende historieløst, for må jeg minde om, at det var Ritt, der sørgede for, at Ungdomshuset i dag findes på Dortheavej.'

Hun mener også, at der skal kigges på, hvad vi får for skattepengene.

'Sagen giver jo i hvert fald igen anledning til en drøftelse af, hvad det er, vi støtter for offentlige skattekroner.'

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard tager afstand til begivenheden i Ungdomshuset. Foto: Ida Marie Odgaard

Formanden tager afstand

Advokat Knud Foldschack er formand for Fonden Jagtvej 69. Han beklager dybt.

- Jeg er jo hverken far eller formand for de unge, jeg er formand for et hus, hvor der kommer 30.000 om året, og der er så ti af dem, der har valgt at opføre sig åndssvagt. Det er jeg ked af - og det beklager jeg dybt, siger Knud Foldschack til Ekstra Bladet.

- Jeg håber, at det kan blive opfattet som ti tumper, der har lavet en fejl, og man nu ikke skal til at lukke ungdomshuse.

Hvis man var i tvivl , om Ritt Bjerregaards popularitet ved ungdomshuset, så er der malet med grafitti 'RITT RÅDNER'. Foto: Jonas Olufson

Knud Foldschack fortæller, at alle har mulighed for at få adgang til Ungdomshusets Facebookside, så alle har mulighed for at lægge noget op på siden.

Identiteten på de mennesker, der fester på Ritt Bjerregaards grav, kender Foldschack ikke.

