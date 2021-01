Politikere revser Venstre-profil: 'Himmelråbende dumt'

Det sender et ualmindeligt dårligt signal til danskerne, når Michael Aastrup Jensen (V) rejser til Dubai med sin kæreste under coronapandemien.

Det mener både Thomas Jensen (S) og Peter Skaarup (DF), der begge laver politisk arbejde i Udenrigspolitisk Nævn sammen med Venstre-politikeren.

- Det er simpelthen himmelråbende dumt, siger Peter Skaarup om Dubai-turen, som Michael Skaarup Jensen nu offentligt beklager.

- Det sender et dårligt signal over for danskerne. Og selvom han nu beklager turen, ændrer det ikke for mig, hvor dumt det var.

Fornuftigt at beklage

Også Thomas Jensen (S) mener, at det er helt på sin plads, at Michael Aastrup Jensen nu beklager, at han valgte at rejse til Dubai med sin kæreste.

- Det er kun fornuftigt, at han beklager turen.

- Jeg har det ligesom alle danskere. Hvis man kunne, så ville jeg da gerne tage på vinterferie et sted med sol. Men med den situation, vi står i, og med det vi kræver af danskerne, så skal vi som folketingsmedlemmer selvfølgelig gå foran.

Usædvanlig tur

Det er desuden uden for sædvane, at Michael Aastup Jensen tager af sted på arbejdsrelateret rejse med sin kæreste for egen regning, fortæller de begge.

- Det har jeg i hvert fald aldrig selv oplevet, siger Thomas Jensen (S).

Det samme fortæller Peter Skaarup (DF).

- Jeg har ikke selv været af sted på den måde. Normalt laver nævnet jo en rejse, hvor man skal en lang række ting. Jeg kan helt ærligt ikke gennemskue, om der faktisk er tale om en privat rejse.

