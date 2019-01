Politikere vil stoppe Blackstone: Gemmer lejligheder væk

Kapitalfonden Blackstone har i en kontrakt sørget for, at lejligheder har stået ubeboet siden juli i en nyindkøbt boligkarré på Frederiksberg, men det vil politikere sætte en stopper for nu

Siden d. 31 juni 2018 har stuelejligheden på Henning Matzens Vej været ubeboet. Ifølge udlejeren Privatbo er der i alt fem ubeboede lejligheder i Den Sønderjyske By, der for nyligt er blevet opkøbt af den amerikanske kapitalfond Blackstone i en milliardhandel.

Lejligheden skulle ikke fejle noget, fortæller Søren Berg.

De fem lejligheder er ikke udlejet, fordi der i købsaftalen mellem Frederiksberg Boligfond og Blackstone står der, at der ikke må udlejes lejligheder, der bliver ledige med mindre kommunen fremsætter et direkte krav.

Det får nu politikere på Frederiksberg til at blande sig for at stoppe Blackstone i at få deres vilje.

Malte Mathies Løcke fra Socialdemokratiet på Frederiksberg, vil nu tage fat i forvaltningen.

- Frederiksberg er ikke et eller andet slaraffenland, hvor Blackstone kan få lov at sætte reglerne og gøre, som de vil. Vi tager fat i forvaltningen med det samme, så lejlighederne kan tages i brug, siger han til Ekstra Bladet.

Det overrasker også formand for Bolig- og Ejendomsudvalget på Frederiksberg, Nikolaj Bøgh (K), at der står tomme lejligheder i Den Sønderjyske By. Han vil nu bede forvaltningen om at skærpe tilsynet med boligerne.

- Det er klart, at når der er en lejlighed, der står tom i så lang tid, så skal vi sørge for at stoppe det, siger Nikolaj Bøgh.

Frederiksberg Kommunes By- og Miljødirektør, Ulrik Winge, oplyser til Ekstra Bladet, at det ikke er tilladt, at lade de ubeboede lejligheder stå tomme på baggrund af et salg. Derfor har forvaltningen rettet henvendelse til Privatbo, der står for driften af ejendommen.

Kan straffes med bøde

I Frederiksberg Kommune er det ikke er tilladt, at boliger står tomme i mere end 6 uger, med mindre der er særlige grunde til det. I så fald skal kommunalbestyrelsen på rådhuset godkende det.

Derfor skal Privatbo oplyse kommunen om de tomme lejligheder, hvilket de ikke har gjort.

- Det, jeg kan se, der ikke er lovligt i det her, er, at Privatbo ikke har oplyst kommunen, at de her boliger er blevet ledige. Den lovovertrædelse, kan straffes med bøde på formentlig mellem 5.000-10.000 kroner, men det sker meget sjældent, at man gør brug af de bestemmelser, siger professor i formueret på Aarhus Universitet samt formand for flere husleje- og beboerklagenævn, Hans Henrik Edlund.

Her er de tomme lejligheder

Beboerformand: De vil hæve huslejen

To vinduer står på klem ind til den tomme lejlighed.

Uden for i snevejret står beboerformanden i Den Sønderjyske By, Søren Berg. Det forarger ham, at der ikke er flyttet nye ind i de lejligheder, der i mange måneder har samlet støv. For udover en venteliste, der kræver, at du blev skrevet op som barn for at få en lejlighed som 20-årig, så er det lejerne, der lige nu betaler omkostningerne.

Søren Berg uden for lejligheden, der har stået tom siden juli sidste år.

- Det er noget svineri. De skal bare stå klar til Blackstone, så de kan sætte dem i stand og hæve huslejen, siger beboerformanden.

I Den Sønderjyske By har kommunen anvisning til 25 procent af lejlighederne, som går til borgere, der ikke selv kan skaffe bolig. Mange af beboerne har ikke råd til at skulle betale en højere husleje, fortalte de, da Ekstra Bladet var på besøg.

- Det her viser tydeligt, at fonden vil gøre alt for at få os ud, fortæller Søren Berg, der ikke længere modtager beskeder fra Privatbo, når beboere flytter.

Beboerne har lige nu mulighed for at stifte en andelsboligforening og købe lejlighederne til samme pris som Blackstone. Men som tidligere beskrevet dukkede et skøde fra 1932 op. Her stod der, at kommunen og lejerne havde ret til at købe lejlighederne til en værdireguleret pris.

Lukrativt for Blackstone

De tomme lejligheder er vigtige i Blackstones forretningsmodel. For ved at kunne tilbyde beboere i de store lukrative lejligheder en mindre lejlighed i samme kvarter, kan Blackstone måske få beboere til at flytte og dermed få huslejen til at stige.

Hvis lejeren fraflytter, kan Blackstone gå i gang med at foretage renoveringer i de store lejligheder og sætte huslejen op med 100 procent, fortæller Claus Højte fra Lejernes Landsorganisation Hovedstaden.

Hvis beboerne nægter en genhusning, må Blackstone 'nøjes' med en huslejestigning på 201 kroner pr. kvadratmeter om året. Det fremgår af boligreguleringsloven.

Ingen interesse i tomme boliger

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet Flemming Brank, der er formand for Frederiksberg Boligfond, der har solgt ejendommen til Blackstone. Samtidig er han formand for Privatbo, der står for driften af ejendommen. For at gøre det endnu mere sammenfiltret, er han også rådmand for De Konservative på Frederiksberg. Men han ønsker ikke at give interview i sagen, da 'handlen er gået igennem'.

Flemming Brank har tidligere udtalt til Berlingske, at Boligfonden ikke har en social profil. På fondens hjemmeside fremgår det, at fonden skal 'fremme boligkulturelle og boligproduktive formål' i som eksempelvis ældreboliger eller 'lignende sociale formål'. Ifølge den tidligere formand, Jens Simonsen, var det hele fondens formål at være social ansvarlig.

I stedet oplyser Privatbos forretningsfører Karin Kryger Olsen i en mail til Ekstra Bladet:

- 98 procent af lejlighederne i Den Sønderjyske By er udlejet lige nu, og Frederiksberg Boligfond har ingen interesse i at have tomme boliger stående. Det betyder nemlig, at fonden mister lejeindtægter. Vi noterer os selvfølgelig det, Ulrik Winge siger til Ekstra Bladet i dag. Og hvis kommunalbestyrelsen meddeler os, at et salg af ejendommen og tilbudspligten overfor lejerne ikke er en gyldig grund til at vente med udlejningerne, så lejer vi naturligvis de fem lejligheder ud.

Se også: Blackstone opkøber Karins barndomshjem: Frygter tårnhøj husleje