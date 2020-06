Politikerne gav grønt lys: Nu er sheiken i to skattely

Folketingets Finansudvalg gav i juni 2016 grønt lys til, at statens vaccinefabrik kunne sælges til sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih, selvom man var advaret om, at hans selskab er registreret i skattelyet De Britiske Jomfruøer.

Hård kritik af skattely-salg: Dobbeltmoralsk

Og siden da har sheiken taget endnu et af verdens mest notoriske skattely på Cayman Islands i brug.

Det afslører en gennemgang af hans firma AJ Vaccines regnskaber.

Ifølge den anerkendte organisationen Tax Justice Network indeks fra 2019 er De Britiske Jomfruøer og Cayman Islands nummer henholdsvis et og tre, når det kommer til skattely, der hjælper virksomheder med at undgå at betale skat.

AJ Vaccines er ejet af AJ Vaccines Holding, som har fire kontrollerende ejere. AJ Intech Sdn. Bhd., der er registret i Malaysia – og som ifølge det malaysiske selskabsregister er ejet af AJ Pharma Ltd. II.

AJ Pharma Ltd. II er også anført som ejer af AJ Vaccines Holding. Selskabet blev registret 23. december 2016 i skattelyet Cayman Islands – kort tid før sheiken officielt overtog AJ Vaccines. Det afslører dokumenter fra selskabsregistret på øerne.

Et af de selskaber - AJ Pharma Limited II - der ejer statens tidligere vaccineproduktion, blev i december 2016 registreret i skattelyet Cayman, som det ses her.

Selskabet White Crystal Limited er også anført som ejer af AJ Vaccines Holding. Det er uvist, hvor i verden det er registret. Og endelig er der så Pergola Holding Inc. Parent, som er registret på De Britiske Jomfruøer.

Skatteekspert Christian Hallum fra Oxfam IBIS undrer sig over, at politikerne ikke var mere påpasselige.

- Det er et svigt, at Finansudvalget ikke reagerer på det, inden de godkender et salg. Når man ser den struktur, selskabet har med både Malaysia og åbenlyse skattely, så står de første ti opfølgende spørgsmål i kø, fordi meget tyder på, at man har valgt de her lande for at få nogle skattefordele. Præcis hvilke kan man ikke sige, fordi der er meget lidt gennemsigtighed i de her strukturer.

- Problemet med skattely er jo ikke kun skattehensyn. Uigennemsigtigheden gør også, at man ikke ved, hvem der i sidste ende er de reelle ejere, og hvem der får indkomsten, når de er på De Britiske Jomfruøer. Det er jo kritisk infrastruktur, man sælger fra, så det burde man bestemt også have spurgt til, siger han.

Det er her i bugten Camana på øen Grand Cayman, at sheikens firma er registreret. Foto: Shutterstock

Christen Amby, skatteekspert og medlem af af Skatterådet, mener også, at sheikens struktur burde efterlade en byge af spørgsmål.

– De er delvist ejet fra Malaysia, hvilket er meget gunstigt, fordi der er en dobbeltbeskatningsaftale med Danmark, så man ikke betaler udbytteskat herhjemme. Og så gør de jo brug af velkendte skattely, der ofte bruges til at sløre, hvem der egentlig ejer dem, og hvad de får af penge.

– Man kan derfor med rette spørge sig selv her, hvad de tænkte på i Finansudvalget, da de godkendte det her salg. Det er meget mærkeligt, at de ikke fik mere styr på, hvem de egentlig solgte til, siger han.

AJ Vaccines købte i 2016 statens vaccineproduktion på Amager. Foto: Linda Johansen

Sheiken har indtil videre haft en lidt blandet fornøjelse i Danmark. I 2017 havde AJ Vaccines Holding et nettoresultat på 443,3 mio. kroner, mens der i 2018 var et negativt resultat på 276,7 mio. kroner.

Det fremgår også af AJ Vaccines Holdings regnskaber, at sheiken har tænkt grundigt over sin beskatning. Således er der ifølge regnskaberne brugt over en million kroner på skatterådgivning i 2017 og 2018.

– Det er stort beløb. Det ser man normalt ikke, så der må være gjort nogle overvejelser, siger skatteekspert Christen Amby.

Ekstra Bladet har stillet en række spørgsmål til AJ Vaccines om selskabets ejerstruktur og reelle ejer, men de er ikke vendt tilbage.