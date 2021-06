Politikernes dilemma: Kan godt se det er håbløst - men ...

S og LA kan sagtens høre, at Bjarne kan tale dansk - uden at skulle se hans 39 år gamle danskkarakterer. De medgiver, at lovgivningen sætter ham i en håbløs situation

Se interviewet med politikerne i videoen herover.

- Taler den mand, du lige hørte, dansk?

- Ja. Han taler dansk uden accent. Han taler dansk som en indfødt.

Hørelsen fejler ikke noget hos hverken Rasmus Stoklund (S) eller Henrik Dahl (LA): De kan begge godt høre, at pæredanske Bjarne Toft Jakobsen kan tale sit modersmål.

Og begge udlændingeordførere kan også godt se, at Bjarne står i en håbløs situation, fordi hans thailandske kone har måttet forlade Danmark på grund af et fejlbehæftet eksamensbevis fra 1982, hvor danskkaraktererne af ukendte årsager mangler.

Alligevel tøver de dog med at ville gøre noget ved loven, der er skyld i problemet.

Danskernes umulige kærlighed Ekstra Bladet sætter fokus på, hvordan de stramme regler for familiesammenføring og opholdstilladelser rammer danske statsborgere, der finder kærligheden med en udlænding. Bjarne Toft Jakobsen er en af de flere end 150 danskere, som har henvendt sig med sin historie.

Strammede reglerne

I 2018 stemte Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti for en stramning af familiesammenføringsreglerne.

Som en del af stramningen blev det et ufravigeligt krav, at danske statsborgere skal bevise, at de har bestået 'Dansk 3', svarende til eksempelvis 9. eller 10. klasse, for at de kan få familiesammenføring. Det er det, der nu rammer danske Bjarne.

Ekstra Bladet har ringet rundt til partiernes udlændingeordførere for at spørge, hvad de synes om sagen. Kun Socialdemokratiet og Liberal Alliance tog telefonen.

- Det er rigtigt, der er desværre en ganske lille gruppe, der kommer i en lidt skør situation på grund af det her. Det nemmeste for dem, selvom jeg godt forstår, at det virker skørt, er at tage ned på det lokale VUC og tage en ny danskprøve, siger Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet.

- Den næste danskprøve er først til november, så Bjarnes kone har været nødt til at forlade landet. Kan du se, at det er ulogisk?

- Ja, det kan jeg sådan set godt. Der er heldigvis ganske få af den her type sager. Og til gengæld synes jeg, det er positivt, at han er villig til at tage det her certifikat, som han kan gøre ganske enkelt.

- Men i mellemtiden er han jo skilt fra den kvinde, han elsker?

- Jeg kan ikke rigtig komme det nærmere end at tale om, hvordan det generelt er.

- Er det ikke ulogisk, at man stiller det her krav til manden, når man bare kan ringe til ham og høre, at han godt kan tale dansk?

- Lovgivningen er ens for alle. Der kan ikke være forskelsbehandling. Det er nogle objektive kriterier, man skal leve op til.

- Er det ikke netop forskelsbehandling, at man som dansker bliver straffet for at forelske sig i en udlænding?

- Det er ikke forskelsbehandling, for reglerne er ens for alle.

Rasmus Stoklund (S). Arkivfoto: Jens Dresling

- Men er det okay, at der er nogle, der kommer i klemme på den her måde? Er det dét værd?

- Man kommer ikke i klemme andet end, at man har mulighed for at tage ned på det lokale uddannelsessted og få det bragt i orden relativt let.

- Er det ikke at komme i klemme, at man i flere måneder er adskilt fra sin kone?

- Nu vil du igen have, at jeg skal sagsbehandle, og det kommer jeg ikke til at gøre sammen med dig i Ekstra Bladet.

- Er det en lov, I vil være med til at se efter i sømmene?

- Vi justerer løbende lovgivningen, men det mener jeg ikke, der er et behov for her. Det er sjældent, vi ser den type sager.

LA: Det kan ikke være rigtigt

Liberal Alliances Henrik Dahl efterlyser, at myndighederne i sager som Bjarnes udviser det, han kalder 'god, gammeldags konduite'.

- Det kan ikke være meningen, at man skal leve op til en hel masse dokumentationskrav, hvis det er klart for enhver, at man er dansk og taler dansk. Det lyder meget mærkeligt.

- Ja, for hvorfor kan de ikke bare ringe manden op?

- Jamen jeg ved heller ikke, hvad der er blevet af det begreb, man kaldte konduite i gamle dage. Altså at myndighederne skal udvise en form for konduite, og det skal de vel sådan set stadig væk. Det er jo klart, at det ikke giver mening.

Henrik Dahl (LA) til venstre. Arkivfoto: Jens Dresling

- Nu har I jo selv stemt for den her lovændring. Er det en lov, I vil se efter i sømmene?

- Den her afgørelse virker meget besynderlig. Det er der ingen tvivl om. Når det er klart for enhver, at personen er indfødt dansker, så må man jo ringe til vedkommende i to minutter, og så må sagen få sin afslutning.