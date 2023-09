De bestemmer selv deres løn, ingen kan kontrollere dem, og budgettet er på over en milliard kroner. Folketinget er et fedt fristed for de folkevalgte

Kun i Ekstra Bladet

De kan som sådan gøre, som de vil, de 179 medlemmer af Folketinget. Unikt i det offentlige kan ingen kigge dem i kortene, ingen kan sige nej til mere i lønningsposen og når budgettet stiger, skal staten bare punge ud.

For ingen er over Folketinget. Og dermed er det kun medlemmernes egen samvittighed og frygten for vælgerne, der sætter grænser for, hvad det må.