Politikernes sprut-klub: De var med

Ved et af sidste års arrangementer i Folketingets Vin- og spiritussocietet mødte daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) op, fremgår det af VSOD’s (Vin og Spirtus Organisationen Danmark) hjemmeside:

- Temaet var Gin & Bobler, hvilket fik frembragt en meget god stemning blandt de 17 fremmødte folketingsmedlemmer, heriblandt vores skatteminister, Karsten Lauritzen.

Som Ekstra Bladet i dag kan fortælle lader en gruppe folketings-politikere sig opvarte med forskellige former for alkohol flere gange om året, hvor vin- og spiritusbranchen (VSOD, red.) betaler gildet.

Fra snaps til gin: Folketingets Vin- og Spiritussocietet blev i følge dokumenter fra VSOD stiftet i 2017. og havde det første arrangement i 2018. Her er nogle af temaerne: 20. marts 2018: Gin & Bobler 8. maj 2018: Vinproducenter giver deres bud på sommerens drink. 6. november 2018: Årets julesnaps. 30. januar 2019: Nytårskur i boblernes tegn. 4. september: Blandt andet dansk champagne. Næste arrangement i klubben er 5. november. Vis mere Luk

De mødte op

Da societetet afholdt møde i sidste uge (september 2019), kunne Ekstra Bladet konstatere, at - ud over formanden og næstformanden for klubben, Mads Fuglede (V) og Jacob Mark (SF) - lagde flere tidligere ministre og folketingsmedlemmer vejen forbi.

Herunder politisk ordfører for SF Karsten Hønge, forhenværende fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) og tidligere socialminister Mai Mercado (K).

Ligesom Morten Messerschmidt (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Lennart Damsbo-Andersen (S), Camilla Fabricius (S), Marie Bjerre (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Malte Larsen (S) og Rene Christensen (DF) også mødte op.

Ekstra Bladet har kontaktet samtlige deltagere ved det seneste arrangement i Vin- og spiritussocietetet, men kun to er vendt tilbage med svar på vores spørgsmål vedrørende deres deltagelse.

René Christensen, DF: Selvfølgelig er det lobbyisme

'Det er det første arrangement, jeg har deltaget i', skriver René Christensen i en mail.

'Det er helt uformelt, og jeg deltager gerne en anden gang, hvis jeg har tid i kalenderen.'

'Selvfølgelig er det lobbyisme, men jeg er jo politiker og har brug for viden fra brancher, jeg ikke kender så godt. Jeg bestemmer heldigvis selv, hvad jeg vil bruge min viden til.'

Karsten Hønge, SF: Rollerne er gennemskuelige

'Jeg er ikke medlem, men jeg har også deltaget i deres julearrangement med gløgg. Ved begge arrangementer gik jeg før afslutningen', skriver Hønge i en sms til Ekstra Bladet.

'Foreningen fungerer ligesom Folketingets Øllaug, hvor brancheforeningen også betaler. Rollerne mellem deltagerne er åbne og gennemskuelige.'

Mogens Jensen, S: Kommer ikke som minister

Fødevareminister Mogens Jensen (S) er i øjeblikket i Kina i forbindelse med et eksportfremstød. Han har selv opgivet at være medlem af spiritusklubben, men skriver i en mail:

’Jeg har aldrig været til et arrangement i Folketingets Vin- og Spiritussocietet. Det kommer jeg heller ikke til at være, så længe jeg er fødevareminister. Derudover kommer jeg heller ikke til at deltage i arrangementer i Folketingets Øllaug, så længe jeg er fødevareminister.’