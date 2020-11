Politikers bryster fotograferet og vist til kollega

To byrådskolleger blottede og fotograferede Venstre-politikers bryster. Efterfølgende blev billedet vist til en viceborgmester

Et kommunalt budgetseminar udviklede sig til et rent mareridt for en kvindelig politiker i Gribskov Kommune.

En anden kvindelig politiker rev - bevidst eller ubevidst - kjolen ned på hende, så hendes bryster blev blottet foran de andre deltagere. For at gøre ondt værre tog en tredje kollega et billede imens, som han senere viste frem til 1. viceborgmesteren.

Det er sagens kerne i en opsigtsvækkende krænkelsessag fra 2018, som Ugeposten Gribskov bringer, og som Ekstra Bladet har fået bekræftet forløbet af fra flere af episodens centrale personer.

Den forurettede kvinde er Natasha Stenbo Enetoft, der var nyvalgt byrådsmedlem for Venstre.

Kvinden, der blottede hendes bryster, er de konservatives byrådsmedlem Trine Egetved, og manden, der tog billedet, er Jesper Behrensdorff, der dengang sad i byrådet for de konservative, inden han skiftede til partiet Nyt Gribskov (NG).

Sagen er kommet op til overfladen igen, efter den blev indberettet i begyndelsen af november til Det Konservative Folkepartis nye whisteblower-ordning, der blev etableret efter en lang række MeToo-skandaler i dansk politik. Ekstra Bladet er i besiddelse af indberetningen, som beskriver forløbet.

Blottede kollegas bare barm

Krænkelsen fandt sted i løbet af det tre dage lange seminar til en middag, mens deltagerne stadig sad ved de runde middagsborde.

Men episodens detaljer er omgærdet af uenigheder.

Ikke mindst om hvorvidt det var med vilje eller ej, at Trine Egetved (K) rev kjolen ned på kollegaen, eller om den røg ned af sig selv.

Trine Egetved er byrådsmedlem for Konservative i Gribskov Kommune. Hun er blevet centrum for en mulig krænkelsessag. Foto: Nils Holm

Sisse Krøll Willemoes, der sidder i byrådet for Nyt Gribskov, var vidne til episoden, og det er ifølge Ugeposten Gribskov hendes opfattelse, at det er Trine Egetved, der river kjolen ned.

- Jeg ser, at Trine vender sig mod Natasha, og med sin hånd river hun ned i Natashas kjole. Hun har en helt almindelig kjole på, der ikke bare falder ned af sig selv, siger hun.

Hun bekræfter forløbet over for Ekstra Bladet, men fortæller, at hun ikke er sikker på, om det var med vilje eller ej.

Flere deltagere fortæller til lokalmediet, at de hørte Trine Egetved udbryde, at hun troede, at Natasha Stenbo Enetoft havde en bh på.

Trine Egetved vil ikke kommentere sagen til Ekstra Bladet. Men i et opslag på Facebook holder hun fast i, at hun ikke rev kjolen ned bevidst, ligesom hun betragter sagen som lukket.

Viste foto frem

Heller ikke forløbet omkring billedet er der enighed om.

Først da byrådet vender hjem fra budgetseminaret, der blev afholdt i Aarhus, bliver Natasha Stenbo Enetoft bekendt med, at der blev taget et billede, og at det fangede øjeblikket, hvor hendes bryst var blottet.

Jesper Behrensdorff, der var manden bag udløserknappen, fortæller selv til Ugeposten Gribskov, at han og viceborgmester Bo Jul Nielsen (R) efterfølgende scrollede gennem billeder på hans telefon, da de tilfældigvis opdager, at der er et billede, hvor man kan se brystet.

Heller ikke Jesper Behrensdorff vil kommentere sagen over for Ekstra Bladet.

Jesper Behrensdorff sidder i byrådet i Gribskov Kommune. Han er også en del af en større krænkelsessag, der fandt sted, mens han var opstillet for Konservative. I dag sidder han i byrådet for Nyt Gribskov (NG). Foto: Gribskov Kommune

Bad ham slette foto

Men viceborgmesteren har en anden udlægning af episoden.

Han fortæller i stedet, at Jesper Behrensdorff tager fat i ham med sætningen 'prøv lige at se her' og viser ham netop det billede.

- Jeg fik stukket telefonen med billedet på op i ansigtet, da jeg gik forbi, fortæller viceborgmester Bo Jul Nielsen til Ekstra Bladet.

- Min reaktion var meget voldsom, og jeg bad ham med det samme om at slette det, siger han.

Den sidstnævnte version af historien bakker Birgit Roswall (V), der stod ved siden af Bo Jul Nielsen (R), op om ifølge mediet.

Sagen røg for borgmester

Sisse Krøll Willemoes (NG), der havde været vidne til episoden, bragte sammen med en byrådskollega fra Socialdemokratiet sagen op for borgmesteren og den daværende kommunaldirektør.

De kan ikke gøre noget rent juridisk, lyder svaret. I stedet indkalder borgmesteren de involverede parter til møde.

Ved mødet deltager alle involverede parter. Alle på nær én. Trine Egetved (K), der trak kjolen ned.

Hun blev holdt ude af sagen, og siden episoden har Natasha Stenbo Enetoft (V) aldrig fået en undskyldning fra hende.

Jesper Behrensdorff sagde på mødet undskyld for fejltagelsen, selvom han stadig holder fast i, at det var et uheld, at billedet blev vist frem.

