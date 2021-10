Politikers forældre overfuset: - Pak jeres lort og skrid

- Mine forældre var bange. Min far er 82 år gammel og går med rollator. Det skulle have været en festdag, og det endte så med, at de blev overfuset, fortæller Sikandar Siddique

Folketingets åbningsdag er en festdag for mange, og det skulle det også have været for folketingsmedlemmet Sikandar Siddique og hans forældre, der som så mange andre var mødt op for at fejre, at et nyt folketingsår er skudt i gang.

Men da Siddique forlod Christiansborg tirsdag eftermiddag sammen med sine forældre, kunne han pludselig høre nogle råbende mænd henvende sig til dem.

- Jeg er ved at bære min fars rollator ned ad hovedtrappen, hvor der allerede er nogle mænd, der begynder at råbe. Da vi kommer tættere på, beder jeg dem om at lade min familie og mig være, men det vælger de at ignorere, fortæller Sikandar Siddique til Ekstra Bladet.

'Sikandar, har du snart tænkt dig at rejse hjem? Så kan du jo tage dine forældre med, eller hvad det er,' kan man høre en af mændene råbe i en videooptagelse fra episoden.

'Landsforræder. Rejs hjem. Du har intet at gøre i Danmark.'

'Pak dit lort, skrid hjem og pak din familie med, de er ikke velkomne her,' lyder det videre.

- Mine forældre var bange. Min far er 82 år gammel og går med rollator. Det skulle have været en festdag, og det endte så med, at de blev overfuset, fortæller Sikandar Siddique.

I en anden video, som Ekstra Bladet har set, kan man høre, hvordan mændene snakker om, at Siddique har 'taget udlændinge med ind på Christiansborg', og at det er det samme som 'suverænitetsafgivelse til fremmede magter'.

Sikandar Siddique fortæller, at mændene fulgte efter ham og familien, da de var på vej ud for at fange en taxa. Her kastede en af mændene en koran i en hundesnor frem foran Siddiques familie.

- Jeg er vant til at blive overfuset i tide og utide, men jeg vil sige, at det er en alt for høj pris at betale, at min familie skal inddrages. Jeg kan simpelthen ikke bære, at mine forældre skulle opleve det her på grund af mig, fortæller en tydeligt berørt Siddique.

På slotspladsen var politiet i forvejen mødt talstærkt op, og Siddique bad derfor politiet om hjælp, indtil taxaen kom.

- Det er det værste racistiske oplevelse jeg har haft, siden jeg blev medlem af Folketinget, fortæller Sikandar Siddique.

På Twitter har Siddique delt et udsnit af videoen, hvor det strømmer ind med opbakning, heriblandt fra kollegaerne på Christiansborg.

'Det gør mig rasende og ked af det! Gode tanker til dig og dine forældre,' skriver Samira Nawa fra de radikale.

'Fy for pokker,' skriver Rasmus Jarlov fra de konservative.