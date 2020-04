Politikers påskeønske: - Bedre at holde kirken åben end at holde Bilka åben

Corona Ekstra: Ifølge de konservatives kirkeordfører ville det være bedre, at Bilka holder lukket i påskedagene, end at kirkerne gør

Kirkeportene bør slås op, når Danmark om lidt går på påskeferie. Faktisk er det vigtigere, end at danskerne har mulighed for at handle i Bilka eller tage på genbrugspladsen i påskedagene.

Det mener de konservatives kirkeordfører, Orla Østerby.

- Jeg siger, at jeg synes, det er bedre at holde kirken åben Påskedag, end det er at holde Bilka åben Påskedag, siger Orla Østerby i et interview med Ekstra Bladet, hvor han undrer sig over, at man godt har kunnet åbne genbrugspladser rundt omkring i landet, mens folkekirkerne holder helt lukket:

- Det er så vigtigt for danskerne, at de har mulighed for at komme på genbrugspladser -- så genbrugspladserne er åbne.Prøv at tænke sig, at det er vigtigere.

- Skal vi åbne Danmark igen?

- Nej altså, det synes jeg da ikke vi skal, men vi går stadigvæk i Bilka og Føtex, vi går stadig i byggemarkeder -- og Jem & Fix. Der synes jeg så - og vi i de konservative - at vi også skal gå i kirken Påskedag.

Ifølge Orla Østerby er det vigtigt, at danskerne igen kan komme i kirke, da 'det er et sted, hvor man kan møde Vorherre'.

Kritik

Flere præster og biskopper har ellers langet ud efter kirke- og kulturminister Joy Mogensen (S) og Søren Pape Poulsen, de konservatives leder, der midt i coronakrisen har foreslået at åbne de danske folkekirker i begrænset omfang i påskedagene. Blandt andet på baggrund af Orla Østerbys opfordring:

Kirkeministeriet har da også torsdag aften meldt ud, at man nu ikke længere ønsker, at kirkerne skal åbne for kirkegængere i påskedagene, men at man i stedet må følge resten af samfundet.

