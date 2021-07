Politikerseminar endte i druk-skandale

Et to dage langt seminar for Børn- og Skoleudvalget i Lolland kommune er endt i en gigantisk druk-skandale, efter udvalgsformandens ægtefælle, der var med på opholdet, blev sigtet for sprit- og vanvidskørsel i forbindelse med politikermødet.

Ekstra Bladet har talt med adskillige kilder med kendskab til sagen. De beretter om en dramatisk kulmination på seminaret, der sluttede i utide.

Politikerseminaret i Børn- og Skoleudvalget var planlagt til at vare to dage mellem 17. og. 18 juni som et såkaldt 12-12 seminar på det kendte luksuriøse Bandholm Badehotel.

Ifølge programmet startede seminaret allerede kl. 12.00 med en frokost, hvorefter politikere og embedsmænd skulle snakke om de kommende tre års budget, skoledistrikter og ungdomsuddannelser.

Udvalgsformanden, socialdemokraten Signe Lund, havde valgt at invitere sin mand med på seminaret. Og ægtefællen, der er lokal kunstner, blev angiveligt hurtigt meget beruset, mens han opholdt sig på hotellet.

Ifølge flere kilder blev Signe Lund under mødet forstyrret af sms'er fra sin mand, mens hun som udvalgsformand agerede mødeleder på seminaret.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kulminerede seminaret ud på aftenen, da Signe Lunds mand stærkt beruset satte sig ind i sin spritnye Audi A3 for at køre hjem til Maribo. Signe Lund var ifølge kilder ikke med i bilen.

Onde tømmermænd

Da han kørte fra parkeringspladsen ved hotellet, bragede han imidlertid ind i en parkeret bil. Bilens ejer krævede politiet blev tilkaldt. En alkoholtest på stedet viste ifølge Ekstra Bladets oplysninger en promille på langt over 2.

Betjentene erklærede herefter manden for anholdt og taget med til udtagning af blodprøve. Senere ankom en ladvogn og afhentede bilen, der er beslaglagt efter reglerne om vanvidskørsel.

I en notits fra døgnrapporten hos Sydsjællands- og Lolland Falsters politi står følgende at læse:

'En 51-årig mand har formentlig onde tømmermænd i dag efter han 23.17 på Havnegade i Bandholm påkørte en parkeret bil. Den 51-årige havde i forvejen mistet sit kørekort og ved den vejledende spiritusprøve blæste han tre gange alkometret op over den grænse på 2.0, der betyder at politiet skal beslaglægge bilen som en del af lovpakken om vanvidsbilisme. Manden blev anholdt, sigtet for spirituskørsel'.

Bekendt med pådragelser

Ekstra Bladet har bedt om en kommentar fra Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen (S), til det tumultariske politikerseminar, men han oplyser, at han ikke ønsker at udtale sig.

Kommunaldirektør Thomas Knudsen oplyser imidlertid til Ekstra Bladet:

- Jeg er bekendt med de pådragelser, der skal have fundet sted på bemeldte hotel. Jeg var ikke selv tilstede, og jeg har ikke yderligere kommentarer.

Direktør for skoleområdet Rikke Jensen oplyser til Ekstra Bladet, at hun var til stede, men ikke har kommentarer til sagen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få opklaret, hvem der betalte for mandens deltagelse og fortæring under sit korte, men våde ophold på Bandholm Badehotel. Lolland kommune oplyser, at ægtefællens fortæring af vådt og tørt har stået for egen regning.

Thomas Knudsen, kommunaldirektør i Lolland Kommune. Foto: Kim Pajor

Vrede over afbrudt seminar

Ud på natten blev manden løsladt, og udvalgsformanden forlod ifølge Ekstra Bladet på dette tidspunkt seminaret.

Da Signe Lund ikke var vendt tilbage til det politiske seminar på Bandholm Badehotel næste morgen, besluttede det øvrige udvalg sammen med de tilstedeværende kommunale embedsmænd, at seminaret blev indstillet.

Dette skabte ifølge Ekstra Bladets oplysninger en betydelig vrede blandt kommunale embedsmænd og politikere, der måtte afbryde seminaret i utide.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Signe Lunds mand.

Ingen kommentarer

Da Ekstra Bladet ringer til Signe Lund for at høre til omstændighederne bag seminaret, ønsker hun ikke at svare.

- Det har jeg ingen kommentarer til.

- Vi kan forstå, at din mand blev anholdt, og at seminaret derfor blev afbrudt?

- Jeg har ikke kommentarer.

- Vi kan også forstå, at du er blevet bedt om at overveje din politiske fremtid af borgmesteren og gruppeformanden?

- Jeg har ikke nogen kommentarer.

Efterfølgende har Signe Lund dog sendt en mail til Ekstra Bladet, hvor hun skriver:

'Jeg er ikke blevet bedt om at overveje min politiske karriere af borgmesteren eller Socialdemokratiet. Derudover har jeg ingen kommentar.'

'Lollands perle'

Bandholm Badehotel er blandt Lollands mest udsøgte overnatningsmuligheder. Det hvidkalkede byhotel fra 1886 ligger ved smukt ved Smålandshavet i den lille havneby; tæt ved strand og veteranjernbane til Maribo.

Hotellet bryster sig af at være et sted, hvor du kan 'få ro til at høre dig selv tænke' og 'opleve noget, der overrasker'.

Sidstnævnte løfte kan man roligt konstatere gik i opfyldelse under besøget fra de lolliske politikere.

Standardprisen for et dobbeltværelse til to voksne begynder ved 1895 kroner, og et gastro-ophold med fire-retters menu, morgenmad og små retter begynder ved 2195 pr. person.