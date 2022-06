Politisk flertal indfører ny vejafgift

Vognmænd skal fra 1. januar 2025 betale en ny type vejafgift, der vil være fastlagt efter, hvor meget CO2 en lastbil udleder.

Altså en differentieret og kilometerbaseret afgift, som også møder kritik fra branchen.

Det har et flertal bestående af regeringen, De Radikale, SF og Enhedslisten fredag indgået en aftale om. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen skal skubbe på omstillingen ved at øge incitamentet til at køre helt eller delvist grønt.

- Vi skal have flere grønne lastbiler på de danske veje, der udleder mindre CO2 til gavn for vores klima og miljø. Derfor er det helt nødvendigt, at vi omlægger vores afgifter, så forureneren i højere grad betaler, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i en pressemeddelelse.

Den fremtidige vejafgift vil tage højde for, hvor langt en lastbil kører - og dermed altså hvor meget lastbilen reelt udleder af CO2.

Når den først indføres fra 1. januar 2025, skyldes det ifølge aftaleparterne blandt andet et ønske om, at vognmændene kan nå at omstille sig.

På samme dato træder Danmark desuden ud af samarbejdet om den periodebaserede afgift for lastbiler, kaldet Eurovignetten.

Aftalen om en ny vejafgift ventes ifølge et skøn at reducere udledningen af CO2 med cirka 0,3 millioner ton CO2 i 2025 og cirka 0,4 millioner ton CO2 i 2030.

Dermed mangler regeringen fortsat at finde over 5 millioner ton CO2 for at kunne indfri målet om CO2-reduktion på 70 procent i 2030.

Aftalen mødes med panderynker i Dansk Industri. Derfra lyder det, at effekten vil være begrænset.

Samtidig peger DI-branchedirektør for transport Karsten Lauritzen på, at det besluttes på et tidspunkt, hvor prisen på brændstof er rekordhøj.

- Det bliver dyrere at drive virksomhed i Danmark, og virksomhederne har intet andet valg end at skubbe regningen videre til forbrugerne, siger Karsten Lauritzen i en skriftlig kommentar.

Hvor høje brændstofpriserne er i 2025, når aftalen træder i kraft, er dog uvist.

DI Transport bifalder samtidig, at man hæver totalvægten for lastbiler, så de kan transportere mere gods med den samme mængde energi.

Det sidste er Henning Hyllested, som er transportordfører for Enhedslisten og med i aftalen, ikke glad for.

- Vi er ikke tilfredse med, at de øvrige aftalepartier i sidste øjeblik bøjede sig for den magtfulde lastbillobby og ville have ændret dimensionsreglerne for lastbiler, så de både kan blive længere og tungere med flere aksler, siger han i en skriftlig kommentar.