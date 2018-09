Politisk leder spyttet på under demonstration

Under en demonstration mod muslimer og indvandrere blev Stram Kurs' leder spyttet efter, da en tilskuer fik for meget af hans provokationer

Det er med fuldt overlæg, at Rasmus Paludan udsætter sig selv for risikoen for overfald, når han med sit politiske parti Stram Kurs går på gaden og demonstrerer.

Med tilråb som 'kriminelle samfundstabere', 'pædofile svin' og 'homo-islam' opildner han til konflikt og reaktioner fra sine tilskuere. Det gjorde han også i søndags, hvor Pauldan og Stram Kurs havde taget plads i boligområdet Heimdalsvej i Frederikssund, hvor de havde bevæbnet sig med blyanter, papir, skriveunderlag og en åben invitation til at komme og tegne den muslimske profet Muhammed.

- Det er noget nær det mest provokerende, du kan gøre overfor muslimer. Hvorfor er det nødvendigt?

- Provokation er et fuldstændig tilladt og anerkendt kommunikativt værktøj. Jeg stiller mig op og siger: 'jeg er ligeglad med jeres trusler. Jeg synes, at I er nogle totale tabere, der på ingen måde egner sig til at bo i Danmark,og jeg har nul respekt for jer'.

- Men det er klart, at målet er en reaktion. Det hele handler om at vise deres voldsparathed, lyder det fra Rasmus Paludan.

Rasmus Paludan: Jeg er general i krigen for et race-rent Danmark

Under demonstrationen i Heimdalsvej spytter en tilskuer efter Paludan og hans partifæller, da provokationerne bliver for meget for ham. Spytteren bliver prompte væltet omkuld af et par af de civilbetjente, der har til opgave at beskytte den politiske leder og hans følge, og manden bliver - sammen med en anden tilskuer - sigtet for vold.

- Det viser jo med al tydelighed, hvor voldelige, de er. Det er den side af sandheden, jeg gerne vil have folk til at se, siger den højrenationalistiske leder.

Her bliver manden, der spyttede efter Rasmus Paludan, pacificeret af civile betjente. Ingen blev anholdt under demonstrationen, men Nordsjællands Politi oplyser, at fire efterfølgende er blevet sigtet for uorden, vold og trusler. Foto: Mogens Flindt.

Hitter på internettet

Og folk ser med.

Rasmus Paludan er blevet noget nær et YouTube-fænomen.

På YouTube og Facebook kan alle følge med i Stram Kurs' kamp for et race-rent Danmark. Partiet har 8.200 abonnenter på YouTube - til sammenligning har partiet Venstre 724 abonnenter - og Stram Kurs' videoer fra diverse demonstrationer er siden juli 2017 blevet set mere end 5 millioner gange på partiets internetkanaler. Det samme er Socialdemokratiets videoer - på elleve år.

- Vi er efterhånden meget svære at ignorere - både for de store medier og for de andre politiske partier. Men det er også i sidste øjeblik, hvis vi skal nå at bevare Danmark og danskerne, lyder det bekymret fra Paludan.