Pompeo lover smidig overgang til ny Trump-administration

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, lover en 'gnidningsfri overgang' til endnu en embedsperiode med præsident Donald Trump.

Det siger han på en pressekonference tirsdag.

- Der kommer en gnidningsfri overgang til den anden Trump-administration, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Samtidig meddeler Pompeo, at han fra fredag vil indlede en rundrejse i syv lande i Mellemøsten og Europa.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, ser i lighed med præsident Donald Trump ikke ud til at ville erkende, at demokraten Joe Biden har vundet valget. Der mangler stadig at blive talt stemmer op, siger Pompeo. (Arkivfoto) Foto: Jure Makovec/Ritzau Scanpix

Første stop er Paris. Dernæst tager Pompeo efter planen videre til Istanbul i Tyrkiet, inden han besøger Georgien, Israel og tre af USA's vigtige allierede blandt golflandene - Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

De er alle USA's allierede, men har alle lykønsket demokraten Joe Biden med sejren i det amerikanske præsidentvalg. Senest sendte den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, en hilsen til Biden tirsdag.

Under rejsen skal Pompeo drøfte Trumps 'historiske indsats for at skabe fred og samarbejde i Mellemøsten', siger Pompeo på tirsdagens pressemøde.

Rejseplanerne blev præsenteret på et tidspunkt, hvor præsident Trump har travlt med blankt at benægte, at han har tabt valget til Joe Biden.

Præsidenten er, bortset fra et par besøg på golfbanen lørdag og søndag, ikke blevet set offentligt, siden meddelelsen kom i weekenden om, at Biden har vundet valget. Men han er aktiv på Twitter.

I en serie af tweets fortsætter Trump tirsdag med sin påstand om, at der i stor stil er blevet snydt med stemmeoptællingen.

Indtil videre har hverken præsidenten eller andre omkring ham fremlagt beviser for det påståede valgfusk.

Trumps administration afviser også at tage hul på den overdragelsesproces, der normalt sker, når en ny præsident skal gøres klar til at blive indsat.