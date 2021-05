Porno-bommert i S: Borgmesterkandidat får påtale

Manden, der skal forsøge at vippe Ulrik Wilbek af borgmester-pinden i Viborg, Niels Dueholm (S), har fået en alvorlig påtale fra partiets top efter et forsøg på at være morsom.

Partisekretær Jan Juul Christensen har nemlig givet ham en advarsel på grund af en mail, han sendte i slutningen af april.

Under overskriften 'Se vores nye hjemmeside' rundsendte borgmesterkandidaten et link, der førte til pornografisk materiale til Socialdemokratiets byrådsmedlemmer, byrådskandidater og flere andre medlemmer.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Til Ekstra Bladet siger Niels Dueholm, at mailen var et forsøg på at være morsom.

Han forklarer, at Socialdemokratiet i Viborgs hjemmeside var blevet hacket, og at han i samarbejde med formanden for fællesledelsen i Socialdemokratiet i Viborg, John Hansen, sørger for at få hjemmesiden lukket.

- Vi skal have gjort kandidaterne opmærksomme på, at hjemmesiden er hacket, og så sender vi den der fatale mail for at være lidt muntre.

Mailen blev sendt rundt til 23 personer i Socialdemokratiet i Viborg ifølge Dueholm selv.

Lægger sig fladt ned

Ikke overraskende blev mange af mailens modtagere ganske chokerede over indholdet, og Niels Dueholm undskyldte via John Hansen til mailens modtagere.

Den 'sjove' mail endte dog med at komme til partitoppens kendskab, hvorfor Niels Dueholm har fået en påtale af Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen. I påtalen står der ifølge Viborg Stifts Folkeblad blandt andet, at der tages klar afstand fra mailen, og at lignende adfærd ikke skal gentage sig. Niels Dueholm har undskyldt til kollegerne.

Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen, har sendt en skriftlig påtale til Niels Dueholm. Foto: René Schütze

- I forhold til vores samværspolitik er det jo på ingen måde i orden, siger Niels Dueholm, der i samme ombæring lægger sig fladt ned.

- Synes du selv, at det var sjovt nu?

- Nej! Det gør jeg bestemt ikke.

Han siger, at han mener, at reaktionen fra partitoppen er fair.

- Jeg har taget imod og accepteret påtalen.

Med under et halvt år til kommunalvalget regner Dueholm ikke med, at det kommer til at have konsekvenser for hans kandidatur.

- Vi skal have møde i næste uge med alle kandidaterne, og der tager vi vores samværspolitik op, siger han til Ekstra Bladet.