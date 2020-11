Post-krig på Borgen: De Radikale trækker sig

I månedsvis har politikerne forhandlet om en ny postaftale, der skal forsøge at løse problemet med, at man gerne vil have post til hele landet, men at det ikke kan betale sig.

Nu trækker De Radikale, et af regeringens tre støttepartier, sig fra forhandlingerne.

Partiet kan ikke se sig selv i forslaget om at lade en afgift på pakker betale for at fastholde fordelingen i hele landet pålagt PostNord – befordringspligten.

- Vi synes, at den afgift på pakker, der er lagt op til, er for høj og rammer de forkerte. Det er ikke et rimeligt beløb, og vi frygter, at det vil være konkurrenceforvridende for danske selskaber.

- Vores ønske var at få det beløb gjort så småt som muligt og så få sendt befordringspligten i udbud, siger De Radikales landdistrikts- og ø-ordfører, Rasmus Helveg.

Artiklen fortsætter under videoen...

Selvom postkrigen raser, er stemningen mellem de to partier ikke så kold, at Radikale Venstre er klar til at give Mette Frederiksen en næse for minkskandalen.

Partiet så gerne, at der eksempelvis ikke var befordringspligt på pakker og aviser, hvilket ordføreren mener, at markedet selv kan klare.

PostNord – tidligere Post Danmark – har i årevis været plaget af underskud. Et udbud af opgaven vil i sidste ende kunne betyde enden for det postvæsen, der siden 1624 har været en del af Danmark.

- Det, som kommer til at tage livet af postvæsnet, er, at folk ikke sender særligt mange breve mere. Det er de faldende postmængder, der er problemet, siger Rasmus Helveg.

Dansk Industri har længe raset imod tanken om en afgift på pakker. Interesseorganisationen for erhvervslivet mener, at ”finansieringen skal løftes ind i finanslovsforhandlingerne”. En anden måde at sige på, at staten skal betale.

De Radikale har ikke et løsningsforslag.

- Vi har ikke en løsning på dette her problem. Men den er ikke denne her afgift, siger Rasmus Helveg.

Mens langt de fleste danskere ikke sender særligt mange breve mere, så er der nogen, der er afhængige af posten. Og det er De Radikale stadig klar til at se på.

- Vi er selvfølgeligt parat til at tage meget store hensyn til dem, der er afhængige af at få papir leveret til døren. Det kan være prøvesvar eller eksempelvis blinde, der får tilsendt oplæste ting eller blindskriftbøger.

- Vi har ikke meldt os ud af forpligtigelsen til, at man skal kunne sende og modtage post. Men vi har meldt ud af idéen om, at det skal finansieres med en afgift på pakker, siger Rasmus Helveg.