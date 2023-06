Post-privatisering: Aftale vækker frygt hos syge og ældre

Næsten præcist 400 år efter, at Christian den 4. udsendte 'Forordning om Post-Budde' i 1624 og dermed stod fadder til postvæsnet, er det slut.

Brevomdelingen i Danmark skal fremover styres af markedskræfterne. Det er hovedtemaet i den postaftale, der tirsdag blev indgået af et flertal i Folketinget.

Men aftalen falder langtfra i god jord hos dem, der har allermest brug for at kunne få og sende fysiske breve fra adressen.

Langt mellem huse

Nemlig landområderne, hvor der er langt mellem husene. Og de syge og de ældre, der er dybt afhængige af at kunne kommunikere med eksempelvis hospitalet.

- Der er rigtigt mange ældre, der modtager fysisk post fra deres læge, sygehuset eller vigtige meddelelser fra kommunen.

- Hvis ikke de kan stole på, at deres post kommer - eller på hvornår den kommer - så kan det virkeligt give ængstelighed og bekymring, siger Marlene Rishøj Cordes, ansvarlig for bolig og transport ved Ældre Sagen.

Postbud i Husum landsby i 1943. Foto: Erik Petersen

Op til markedet

Hidtil har staten betalt et selskab - først Post Danmark og siden Post Nord - for at have 'befordringspligten'. En pligt til at omdele breve til alle husstande i Danmark. Det har sikret, at alle kunne få breve til adressen.

Men i takt med, at der bliver sendt færre og færre breve, har staten måttet hælde millioner og atter millioner i Post Nord. Det er det, der skal løses ved, at man nu helt fjerner befordringspligten.

'Det overlades dermed som udgangspunkt til markedet at levere landsdækkende postbetjening af pakker og breve, dagblade, magasinpost med videre,' står der i aftalen.

Nye regler

For at lette opgaven for private postvirksomheder lemper man reglerne i specielt yderområder, hvor det normalt ikke har kunnet betale sig at omdele post.

Eksempelvis kan man nu kræve, at et hjems postkasse i landzoner skal stå ved hovedvejen. Og i sommerhusområder og på øer skal der laves 'centralt placerede brevkasseanlæg.'

- Det er specielt de udsatte ældre, vi er bekymrede for. For dem er det meget vigtigt at kunne sende og modtage fysisk post. Rigtigt mange af dem bor i yderområder eller i sommerhuse.

- Hvis man er ældre eller har et handicap, så kan det være en stor udfordring at bevæge sig til sådan et 'brevkasseanlæg', siger Marlene Rishøj Cordes.

Postbud på Mandø i Vadehavet. Foto: Anders Brohus

Vigtig post

Hos Diabetesforeningen frygter direktør Claus Richter, hvordan foreninger som hans skal få vigtig information ud til deres medlemmer. For med aftalen falder også særlige forhold for dem fra.

- Vi har indrettet vores samfund sådan, at organisationer som vores hjælper de syge, kronikerne og de kræftsyge ved at kunne sende medlemsblade og vigtig information ud til dem.

- Nu bliver vi pålagt moms for den opgave. Så det bliver dyrere for os. Jeg er også bekymret for omdelingen, men jeg tror nu nok, at det vil være et fokus for regeringen.

Trafikstyrelsen holder øje

Hvis markedet - stik imod politikernes forventning og tro - ikke kan levere en sikker postomdeling til hele landet, lover aftalepartierne, at man vi gribe ind. Trafikstyrelsen skal 'med jævne mellemrum' gennemføre 'undersøgelser af markedet'.

Og hvis man oplever, at 'brevservicen bryder sammen', vil Trafikstyrelsen 'omgående' starte en undersøgelse. Hos Ældre Sagen er det dog ikke noget, der bringer voldsomt ro i maven.

- Det bliver interessant at se, hvordan Trafikstyrelsen vil udforme dette her tilsyn. For hvad er en hurtig reaktion?

- Hvis man har mistet sin hjemmehjælp, fordi man ikke har kunnet reageret hurtigt nok, hvad så? Hvis man misser frister for at komme på sygehuset til en kritisk operationer, så er det jo alvorligt. Hvad er hurtigt, når det kommer til at rette op på det, siger Marlene Rishøj Cordes.

Transportminister Thomas Danielsen (V) har fuld tiltro til sin nye postaftale. Foto: Ida Marie Odgaard

Minister: - Alle får deres breve

Trafikminister Thomas Danielsen (V) har en stålfast tro på, at det private marked fint kan løfte opgaven med at få post ud til danskerne, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Kan du forsikre de ældre, de syge og dem i yderområderne om, at de får deres post?

- Alle får deres breve. Også i fremtiden. Vi har lavet en aftale, der garanterer, at du kan få dine breve og dine pakker, uanset hvor i landet du bor. Og den sikrer, at det bliver billigere. Og den sikrer, at borgere med behov får brevet direkte på adressen.

- Og så investerer vi massivt i breve- og pakkeanlæg for dem, der bor allerlængst ude - nemlig småøerne.

- Hvis det er op til markedskræfterne, hvordan sikrer I så det?

- Der er allerede i dag flere leverandører, der er landsdækkende. Og ønsker man at vinde udbud som landsdækkende postvirksomhed, så skal man også levere selv ud på den mindst ø til ensartede priser.

- Hvad med folk, der har svært ved eksempelvis at komme til et brevkassecenter eller skal flytte postkassen til hovedvejen?

- Gevinsten er langt større en generne. Selvfølgeligt skal nogen nu ud og flytte postkassen, men man får endnu lettere adgang til et friere marked.

- Og det er jo ikke sådan, at fordi man bor på landet, så kravler man ned til postkassen. Problemet bliver talt op, synes jeg.

- Men hvad med dem, der har svært ved at gå for eksempel?

- Der er fortsat visiteret post. Så man kan blive visiteret til at få posten leveret til hoveddøren, hvis man har det behov.

- Et frontalangreb

Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, har kun hårde ord med på vejen til den nye postaftale, hvor der ikke længere vil være et selskab, der har ansvaret for, at alle i landet kan få breve på adressen.

- Det er et frontalangreb på landdistrikterne. Det er et frontalangreb på de mange ældre, der bor i landdistrikter eller i deres sommerhuse. Og det viser, at man fra regeringens side slet ikke har blik for, at Danmark skal hænge sammen.

- Der er jo ingen, der foreslår, at hele Nørrebro skal deles om en stor postkasse, hvor folk selv skal hente deres post. Selvom det da sikkert ville spare postbudene for en del trapper, siger hun.

Sidstnævnte pointe med henvisning til, at der i den nye aftale er lagt op til, at der visse steder skal laves 'centralt placerede brevkasseanlæg'.

Kan ikke genkende Venstre

Det er især en skuffelse for Inger Støjberg, at hendes gamle parti, Venstre, er en bærende del af aftalen. Venstre har historisk set haft et stort fokus på landområderne.

- Jeg kan ikke kende Venstre længere. Dette her ville aldrig være sket for år tilbage.

- At sige til folk på landet, at de selv må hente deres post. At skal helt ned til hovedvejen eller ikke kan få post til døren i de sommerhuse, de har lov til at bo i. Det havde man aldrig nogensinde kunnet finde på at gøre tidligere i Venstre, siger Inger Støjberg.