Post til Rossen på kendt spillested

Martin Rossen vil nu også til at være noget ved musikken.

Mette Frederiksens tidligere særlige rådgiver, der nu frister en tilværelse som chef i termostat-giganten Danfoss, har fået opsnuset sig en post som bestyrelsesmedlem på det historiske spillested Vega i København.

Det fremgår af Vegas hjemmeside.

Ifølge formanden for Vegas bestyrelse, Henrik Ib Jørgensen, har spillestedet længe ledt efter et bestyrelsesmedlem med politisk erfaring.

- Ja, det er rigtigt, at Martin Rossen er trådt ind i bestyrelsen. Nu skal han jo lige til sit første møde på mandag. Men det er rigtigt, at vi via fælles kontakter er blevet gjort opmærksom på, at Martin Rossen har lyst til at bidrage til Vegas fremtid. Og det er vi kun glade for, siger Henrik Ib Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Vi agerer i en speciel verden, hvor vi har en meget lille grad af offentlige tilskud. Det er vigtigt for os at få folk med politisk erfaring.

- Hvem er jeres fælles kontakter, som introducerede jer for hinanden?

- Det vil jeg ikke komme ind på. Vi blev 'connected' med hinanden.

Vega er et landskendt spillested, der huser både en stor og en mindre scene og har som koncertsted lagt skrå brædder til adskillige verdensnavne, der besøgte Danmark, før de fik rockstjernestatus.

Huset, der ligger på Vesterbro i København, er en arkitektonisk perle begået af Vilhelm Lautitzen. Det fungerede som mødested for arbejderbevægelsen frem til begyndelsen af 1990'erne, hvor det måtte dreje nøglen om.

Ifølge bestyrelsesformand Henrik Ib Jørgensen er det dog ikke for hans socialdemokratiske meritter, at Martin Rossen er blevet valgt:

- Vil hans fortid i Statsministeriet og kendskab til Mette Frederiksen gavne jer, tror du?

- Det vil jeg ikke sige. Men jeg kan bare sige, at vi har brugt for spændende profiler med politisk netværk og erfaring. Og min erfaring er, at folk der har været i et politisk parti, har et enormt netværk, så snart de slipper deres tidligere arbejde. Og vi er generelt i gang med en omstrukturering, hvor vi i nær fremtid vil præsentere flere nye bestyrelsesmedlemmer. Og de bliver allesammen kvinder.

- Bortset fra Rossen?

- Bortset fra Rossen.

Ifølge Vegas seneste årsrapport modtager et menigt bestyrelsesmedlem hos Vega 6.000 kroner om året i honorar.

