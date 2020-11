Poul Blod ofrer sig for Tulle

Formanden forsøger at undgå ydmygelse. Rutineret partisekretær går

DF skal have ny partisekretær.

Det sker, efter Poul Lindholm trak sig i aftes på et hovedbestyrelsesmøde.

Internt i partiet er han kendt under tilnavnet Poul Blod, fordi han i årevis har rejst land og rige rundt og banket uvorne DF’ere på plads.

Meddelelsen om udskiftningen i DF-toppen udgik sent fredag aften fra formand Kristian Thulesen Dahl på sociale medier.

Nøglepersoner i DF fik også først besked på daværende tidspunkt.

‘Poul har slidt og slæbt har slidt og slæbt i årevis for Dansk Folkeparti’, skrev partiformanden blandt andet på Facebook.

Nyheden i den sene aftentime kan dog ikke skygge for det ulmende magtopgør, som foregår i partiets top.

Tidligere på ugen meddelte EU-parlamentsmedlem Peter Kofod, at han stillede op til hovedbestyrelsen.

Den besked tog Kristian Thulesen Dahl og hans flok med bukserne nede. De havde planlagt et udramatisk årsmøde, hvor loyalisterne Steen Thomsen og kassemester Carl Christian Ebbesen skulle genvælges til hovedbestyrelsen i vanlig stil.

Poul Lindholm (th.) skærer kage med formanden. Foto: Ernst van Norde

Derfor pressede Peter Kofods kandidatur, der blev fulgt af krav om en reformulering af partiet, formanden til at finde en løsning, hvis ikke en af hans trofaste støtter skulle risikere et ydmygende nederlag.

Løsningen blev, at 74-årige Poul Lindholm trækker sig tidligere end planlagt. Han skulle ellers have passet postet mindst et år endnu, var den interne plan.

Udskiftningen på den magtfulde post som partisekretær blev fundet på Christiansborg i partiledensen inden hovedbestyrelsen fik besked.

Det smarte - set med Kristian Thulesen Dahls øjne - er, at der frigives en plads i hovedbestyrelse.

Ved årsmødet bliver der senere i dag stemt om, hvilke to kandidater, der skal have plads i det styrende organ.

Født medlem

Den nye partisekretær hedder Steen Thomsen. Han står netop nu som konferencier til partiets 25. årsmøde i Odense.

I offentligheden er han et ganske ukendt midtjysk regionsrådmedlem. Men internt i partiet kender alle ham.

Sammen med en nu tidligere partisekretær, Poul ‘Blod’ Lindholm, har Steen Thomsen nemlig deltaget i rejsene rundt i landet til lokalforeninger.

Nu skiftet han så titlen som organisationskonsulent ud med den noget finere stillingsbetegnelse, partisekretær.

Samtidig får han plads i hovedbestyrelsen og kandiderer ikke længere til en af de ledige hovedbestyrelsesposter. Som partisekretær er han nemlig født medlem, bekræfter han per sms over for Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets fotograf Tim Kildeborg Jensen har samlet disse indtryk under Kristian Thulesen Dahls tale til DF'erne ved partiets årmøde i Odense.