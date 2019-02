Poul Madsen: Vi har ikke bedrevet menneskejagt på Sass

Ekstra Bladets chefredaktør afviser konkrete anklager fra Henrik Sass om, at blandt andre Ekstra Bladet har forsøgt at grave smuds frem

Ekstra Bladets chefredaktør afviser blankt en række anklager Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, om at Ekstra Bladet skulle have forsøgt at opstøve dårlige historier om Sass Larsens person.

I et stort interview med Politiken fortæller Henrik Sass lørdag, at han har været ramt af en depression i efteråret 2018. Derudover fortæller han, at situationen er blevet forværret, blandt andet fordi journalister skal have ringet til hans datters skole, til naboer og til gamle venner.

Men der har ikke været tale om Ekstra Bladets journalister, slår Poul Madsen fast.

- Jeg er ked af, at Henrik Sass Larsen har været ramt af en depression. Men når man er så syg, som han tilsyneladende er, skal man melde sig syg. Og det er enormt trist, at der ikke er nogen i hans nærhed, der har hjulpet ham med at blive sygemeldt. Hvis han havde været sygemeldt, så havde der ikke været nogen historie.

- Men det passer ganske enkelt ikke, at Ekstra Bladet har ringet til hans datters skole eller ringet rundt til gamle venner. Det er det rene vrøvl og en vrangforestilling, at det skulle være os. Vi har på ingen måde bedrevet nogen menneskejagt på Henrik Sass, siger Poul Madsen om sagen.

Optog tv-program

Henrik Sass' interview med Politiken kommer, efter Ekstra Bladet de seneste uger har afsløret, hvordan Henrik Sass Larsen har været fraværende ved fire ud af 11 møder i Statsrevisorerne sidste år.

Et job, han får 330.000 kroner om året udover sin folketingsløn for at passe.

Så sent som lørdag har Ekstra Bladet afsløret, at Henrik Sass Larsen i november var fraværende fra en tjenesterejse og et møde i Statsrevisorerne. Ekstra Bladet kunne samtidig fortælle, at Sass de selvsamme dage var på arbejde og deltog i optagelserne til tv-programmet 'Pind & Sass', som kørte hele efteråret på TV2 News.

Fravær før depression

Derudover erfarer Ekstra Bladet, at tre af de fire møder, som Henrik Sass Larsen udeblev fra, fandt sted, før Henrik Sass Larsen i oktober, ifølge sit interview med Politiken, blev syg med depression. De andre møder, Henrik Sass ikke deltog ved, lå således ifølge Ekstra Bladets oplysninger i henholdsvis marts, april og august 2018.

Og i november, på dagen for det fjerde møde han udeblev fra, deltog han som beskrevet i optagelserne til sit program 'Pind og Sass' på TV2 News.

- Henrik Sass Larsen har tilsyneladende ikke været så syg, at han ikke kunne passe sit tv-program. Og hans fravær fra Statsrevisorerne begyndte i øvrigt før, han siger, han blev syg. På Ekstra Bladet har vi bare gjort vores arbejde, som er at undersøge, om Henrik Sass har passet sit, siger Poul Madsen.