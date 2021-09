Prædiker at mænd skal på baby-orlov: Skipper sin egen barsel

Pernille Skipper, Enhedslistens ligestillingsordfører, vil have halvdelen af alle danske forældre - mændene - til at tage meget mere barsel.

Men Ekstra Bladet kan i dag fortælle, at hun selv tager nul dages orlov fra arbejdet som politiker, efter hun i august blev forælder for anden gang.

I samme periode har hun prædiket, at danske fædre skal hjem til puslepuderne og sutteflaskerne mere og tidligere end i dag.

Den seneste uge har Skipper således optrådt i en lang række debatprogrammer og interviews, hvor hun har forsvaret, hvorfor fordelingen af barselsorlov ikke skal være frivillig for danske forældre.

Mere og tidligere

- Ja, det er meningen. Meningen er, at vi skal have fædre til at tage mere barselsorlov. Også tidligere, lød det fra en passioneret Pernille Skipper i DR's 'Debatten', da hun udlagde Enhedslistens beslutning om at støtte øremærkning af 11 ugers barsel til faderen; altså mindre frivillighed i danskernes barselsfordeling.

Men ligestillingsordføreren praktiserer selv 100 procents frivillighed på hjemmefronten.

Andre folks hjem

Folketingets administration bekræfter over for Ekstra Bladet, at Pernille Skipper i 2021 ikke har valgt at søge barselsorlov fra Folketinget.

Dermed er hun formelt på arbejde med fuld folketingsløn og har været det siden fødslen i august måned.

Oplægget til en ny barselsaftale fra arbejdsmarkedets parter - som støttes af et flertal i Folketinget, herunder Enhedslisten - går ellers møjsommeligt i detaljer med, hvordan danske mødre og fædre kan fordele deres barsel.

Eksempelvis er de første to uger øremærket til både mor og far. Herefter er der 44 uger til deling, hvoraf 18 - ni til hver - ikke kan overføres.

Far tager senere

Pernille Skipper fortæller til Ekstra Bladet, at det senere er planen, at hendes mand, der lige nu heller ikke er på barsel, skal på orlov i et halvt år.

Trods sine egne muligheder har Pernille Skipper været meget klar i mælet i forhold til, hvordan hun ser statens rolle i barsels-spørgsmålet:

- Hvordan man fordeler barselsorloven - hvilke muligheder og tilbud, man giver - det er ud fra nogle samfundshensyn. Altså oprindeligt har man jo gjort det, fordi vi mener som samfund, at det er godt, at også kvinder bliver hjemme, passer deres børn, og at deres børn får en ordentlig start på livet. Men det her handler også om mændenes rettigheder; at sikre, at de har de samme rettigheder til deres børn, som kvinder har, lød det således torsdag i sidste uge fra Pernille Skipper i 'Debatten' på DR2.

Skipper: - Det er mit valg

Pernille Skipper. Foto: Jens Dresling

Ekstra Bladet har interviewet Enhedslistens ligestillingsordfører om, hvorfor hun vil blande sig i danskernes fordeling af barselsorlov, mens hun selv har valgt helt at droppe sin:

- Men du er jo ikke på barsel. Du er vel på arbejde som politiker?

- Enhedslisten har ikke nogen holdning om, at kvinder skal gå på barsel. Jeg har det lidt, som om jeg er blevet ringet op af 1950’erne, og Ekstra Bladet vil have kvinderne tilbage til kødgryderne. Vi har en politisk holdning, der handler om et generelt samfundsproblem; nemlig at mænd tager en for lille del af barselsorloven. Altså, vi gør netop hjemme ved mig det, som vi ville ønske, at flere gjorde.

- Men, Pernille Skipper, kan du ikke lige forklare mig: Hvor mange andre familier findes der, hvor man kan vælge ikke at på barsel som den ene part og stadig gå på arbejde med sin baby? Altså, det er der vel trods alt ikke mange på arbejdsmarkedet, der kan?

- Har du mødt mange selvstændige kvinder?

- Ja, dem har jeg mødt masser af.

- Så vil du også vide, at der er masser af selvstændige kvinder, der måske ikke af lyst, men af nød har haft deres babyer med på arbejde, fordi der er øremærket barsel til kvinder, og fordi de skal have det til at køre rundt med deres lille forretning. Jeg er udmærket klar over, at hvis du er sosu eller sygeplejerske, kan du ikke have din baby med på arbejde. Derfor er det så vigtigt, at vi har ret til barselsorlov. Men det at kvinder har deres baby med på arbejde, hvis de har mulighed for det – eller mænd for den sags skyld – det er da ikke et problem. Og det har jeg aldrig nogensinde sagt, at det er.

- Men vil du igen ikke lige prøve at forklare: Du har den holdning, at du synes, mænd skal gå mere på barsel og tidligere på barsel. Og så har du så valgt ikke selv at gøre det i der her konkrete tilfælde ...

- Manden i mit parforhold går faktisk på barselsorlov i et halvt år.

- Men i forhold til den her ligelige fordeling står du og vil have, at halvdelen af befolkningen skal gå meget mere på barsel, men du vil ikke selv?

- Nej. Nej ...

- Jeg forstår det bare ikke, for formelt er du jo ikke på barsel.

- Jamen, jeg har svaret dig et par gange nu. Vores holdning er ikke, at folk skal gå mere på barselsorlov; heller ikke mænd. Vi har en holdning om, at mænd skal tage en større andel. Det betyder ikke, at det er tvang. Det betyder heller ikke, at det er et problem, hvis folk tager deres babyer med på arbejde eller crossfit eller svømning. Det må man gøre, som man vil. Det er et spørgsmål om, at vi sikrer, at vi skaber nogle samfundsstrukturelle incitamenter, for at mænd får en større del af ansvaret i børnenes første leveår.

- Du siger, du bliver ringet op af 1950'erne. Jeg er født samme år som dig. Jeg prøver også bare at sige - ud fra et helt fuldstændig nøgternt ligestillingsperspektiv - så vil du gerne have, at mænd skal tage mere barsel. Det ene køn skal tage mere barsel. Og fra din position som politiker kan du sige det. Men du tager ikke selv noget barsel.

- Men jeg er jo ikke en mand.

- Det ved jeg godt, du ikke er.

- Tak.

- Men du vil gerne have, at det bliver fordelt mere lige. Men du er i en position, hvor du ikke behøver tage noget barsel …

- Jeg er i en position, som jeg udmærket er klar over, at ikke særlig mange andre er i. Nemlig at vi rent faktisk kan dele barslen ligeligt i min familie. Det gør vi.

- Jamen, gør I det?

- Ja, jeg tager det første halve år. Min mand tager det andet halve år. Jeg er så ikke formelt på barsel, fordi jeg har mulighed for at tage mit barn med på arbejde. Men det kan da ikke være et problem i sig selv.

- Men hvorfor er det så, at folk ikke bare skal have en større grad af frivillighed, i forhold til hvordan de indretter deres barsel, ligesom du selv gør?

- Jeg har ikke en større grad af frivillighed, hvad det her angår, end hvad andre har. I min familie er det også sådan, at de 14 ugers øremærkede barselsorlov, som jeg ikke holder som kvinden i forholdet - og som jeg heller ikke gjorde med vores første barn - de går tabt, fordi de er øremærket til kvinderne. Det har jeg ikke råbt statsfascisme ad. Det eneste, jeg mener, vi skal gøre, er, at vi skal ligestille mænd og kvinder. Intet andet.

- Jeg er bare interesseret i, at du som Enhedslistens ligestillingsordfører gerne vil bestemme over, hvordan danskerne indretter deres barsel. Men du vil ikke selv tage noget?

- Se, det er dårlig journalistik at lægge folk ord i munden. Og i øvrigt har jeg jo svaret dig på det fire gange allerede. Vi vil ikke bestemme, hvad for en barselsorlov, folk tager. Der er et tilbud om barselsdagpenge, hvor noget er øremærket til kvinder - i dag 14 uger - kun to til mænd. Og vi foreslår at ligestille det. Det betyder ikke, at man tvinger nogen til noget. Jeg vil også gerne have, at flere søger ind på sygeplejerskeuddannelsen. Men jeg vil da ikke tvinge nogen til det.

Pernille Skipper understreger flere gange i interviewet med Ekstra Bladet, at hun ikke mener det nye barselsforslag er udtryk for at tvinge fædre på barsel.

- Jeg kunne aldrig finde på at sige til nogen, at deres specifikke måde at gøre tingene på er forkert. Der er ikke nogen forkert måde at gå på barselsorlov på. Det siger jeg, fordi jeg ofte også mærker, at hvis man ikke lige falder inden for normerne, skal man stå til ansvar. Det er ikke tvang at øremærke en del af barselsorloven til mænd. Der er øremærket i dag 14 uger til kvinder. Når jeg har valgt ikke at tage barselsorlov,går de netop tabt. Hvis jeg et bevis på noget, så er jeg et bevis på, at det ikke er tvang, når det er øremærket barsel.

