Præsenterer 'ændringer i regeringen'

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil fredag præsentere ministeren, der skal tage over for skandaleramte Benny Engelbrecht (S).

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Pressemeddelelsen åbner desuden for, at der kan komme yderligere omrokeringer af ministerposter i form af 'ændringer i regeringen'.

Klokken 11 på Amalienborg vil Mette Frederiksen således præsentere ændringerne for dronningen.

Her vil der ligeledes blive afholdt en afskedsaudiens for den afgående transportminister klokken 12.30.

Benny Engelbrecht trak sig i går, torsdag, efter at et flertal i Folketinget gjorde klart, at de havde mistet tilliden til ham.

- Jeg har gjort mit bedste for at belyse den her sag, lød det fra Engelbrecht torsdag aften i en skriftlig udtalelse.

- Jeg har også beklaget forløbet, og jeg er selvfølgelig både ked af og ærgerlig over, at Enhedslisten har valgt at sige, at de ikke har tillid til mig - og på den baggrund har jeg valgt at trække mig som minister.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Benny Engelbrecht (S). Foto: lafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Holdt tal skjult

Forløbet, som Benny Engelbrecht henviser til, drejer sig om den såkaldte infrastrukturplan 2035, hvor udledning på flere millioner tons CO 2 forsvandt som dug for solen, selvom tallene blev efterspurgt af Folketinget.

Det fik Enhedslisten til at kalde den afgående minister i samråd torsdag.

Benny Engelbrecht gjorde undervejs i samrådet klart, at han var 'ked af' kritikken af, at beregningerne blev holdt skjult.

- Det er korrekt, at der fandtes tal for CO 2 -udledningen ved anlæg, og at jeg kendte til dem, og at de ikke var konsolideret. Men jeg har ikke holdt tallene skjult af politiske årsager, sagde han.

Efter samrådet valgte Enhedslisten som det første parti at erklære mistillid til ministeren.

Det fik snebolden til at rulle, og Nye Borgerlige trak til sidst tæppet væk under ham, da de ud på aftenen meldte, at heller ikke de havde tillid til Benny Engelbrecht længere.