Præsident Biden kræver strammere våbenlove efter skoleskyderi

- Hvor mange skolebørn skal se deres venner dø, som var de midt på en slagmark?

Sådan spørger USA's præsident, Joe Biden, retorisk på et pressemøde, i kølvandet på at adskillige børn og lærere tirsdag mistede livet i et af de dødeligste skoleskyderier i landet siden årtusindskiftet.

En bare 18-årig gerningsmand troppede op på en skole i delstaten Texas og åbnede ild. Mindst 19 børn og 3 voksne har indtil videre mistet livet, heriblandt gerningsmanden, som blev skudt af politiet.

Ifølge præsidenten kan det ikke være anderledes, end at USA's våbenlovgivning nu må revideres.

- Alene det, at en 18-årig kan vade ind i en våbenforretning og købe to militærvåben, er bare rivende galt, siger han.

- Hvad i alverden skal man bruge militærvåben til, hvis ikke det er for at dræbe nogen med dem?

- Der er forældre, som aldrig kommer til at se deres børn igen. Forældre, som aldrig nogensinde igen kommer til at opleve deres børn kravle op i sengen og putte med dem, siger Joe Biden på et pressemøde tirsdag efter et skoleskyderi i Texas. Foto: Manuel Balce Ceneta/Ritzau Scanpix

Biden sender samtidig en klar besked til lobbyistorganisationer, som, mener han, forsøger at stikke en kæp i hjulet for strammere lovgivning om våben.

- Vi vil ikke glemme dem, som obstruerer eller forsinker helt fornuftige love, siger han.

Han nævner ingen ved navn, men især Det Nationale Riffelforbund (NRA) er kendt for sit hårde lobbyarbejde mod strammere lovgivning.

Biden slår under sin tale ud med armene og spørger, hvordan det mon kan være, at andre lande ikke døjer med problemet i samme grad.

- Hvorfor? De har også problemer med mentalt helbred. De har interne stridigheder. De har fortabte sjæle. Men det (skoleskyderier, red.) sker ingensteds med samme frekvens, som det gør i USA. Hvorfor? spørger Biden.

Joe Biden beder under talen samtlige amerikanere om at bede for de pårørende til de dræbte og deres familier.

- Der er forældre, som aldrig kommer til at se deres børn igen. Forældre, som aldrig nogensinde igen kommer til at opleve deres børn kravle op i sengen og putte med dem, siger han.