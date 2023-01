Præsident overvejer anmodning fra narkobaron

Narkobaronen Joaquin 'El Chapo' Guzmán har anmodet den mexicanske præsident om at få lov til at afsone resten af sin fængselsdom i Mexico i stedet for i USA.

Nu siger præsident Lopez Obrador, at han vil kigge på anmodningen fra den fængslede narkobaron.

- Vi vil vurdere den (anmodningen red.), siger han til flere journalister.

'El Chapo' afsoner en livstidsdom i et højsikret fængsel i den amerikanske delstat Colorado.

Han blev anholdt i 2016 og udleveret til USA året efter. To år senere blev han dømt til livsvarigt fængsel.

Han blev blandt andet dømt for at stå i spidsen for et globalt narkoimperium og for hvidvask af penge.

Ifølge en af hans advokater José Refugio Rodríguez udsættes 'El Chapo' for 'psykisk tortur' i fængslet. Ifølge Rodríguez har han 'ikke set solen' i de seks år, han har været i USA.

Annonce:

Søn anholdt

Den mexicanske narkobaron håber at kunne vende tilbage for at stå over for udestående sigtelser og fuldføre sin dom i Mexico via en fængselsaftale mellem de to lande ifølge advokaten.

Det er dog uklart, om Mexico har magt til at imødekomme anmodningen. Men præsident Obrador siger, at 'døren altid skal stå åben, når det kommer til menneskerettigheder'.

Men ifølge den mexicanske udenrigsminister, Marcelo Ebrard, er der ikke de store chancer for, at der skulle ske en indgriben fra regeringens side, som vil komme 'El Chapo' til gode.

- Jeg ser ærligt talt ingen muligheder for ham, men jeg vil gennemgå det med anklagemyndigheden, sagde Ebrard til flere journalister tirsdag.

En af El Chapos sønner Ovidio Guzmán blev arresteret af mexicanske sikkerhedsstyrker tidligere på måneden.

Det skete i en militæraktion, hvor 29 mennesker blev dræbt, og som udløste en dramatisk skudveksling i en lufthavn i byen Culiacán.