Præsidenten fra Mexicos beskidte krig er død som 100-årig

På venstrefløjen er det kun få, der sørger lørdag aften, hvor det blev kendt, at Mexicos tidligere præsident Luis Echeverria er gået bort i en alder af 100 år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Echeverria lovede i sin tid som præsident, som var mellem 1970 og 1976, en ny demokratisk æra, men hans tid i politik var præget af nogle af de hårdeste år i Mexicos historie, hvor der blev ført den såkaldte 'beskidte krig' mod især venstrefløjen.

Han er blandt andet blevet beskyldt for under sin tid som indenrigsminister i 1968 at beordre soldater til at åbne ild mod en demonstration i Mexicos hovedstad, Mexico City.

30 personer mistede officielt livet den dag. Øjenvidner har siden berettet om langt flere lig, som blev fjernet fra gaden. Flere lignende hændelser udspillede sig under hans embede som præsident.

Det var landets nuværende præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, som offentliggjorde nyheden om Echeverrias død på sin Twitter-profil.

Mens han sendte sine tanker til den tidligere præsidents nære, var der ikke meget personlig sorg at spore i Obradors opslag.

- På vegne af Mexicos regering sender jeg respektfulde kondolencer til familie og venner til Luis Echeverría Álvarez, Mexicos præsident i den seksårige periode fra 1970 til 1976, skriver Obrador.

Echeverria har altid nægtet nogen form for skyld i massakrerne, men i 2005 fastslog en mexicansk domstol, at han kunne have været ansvarlig for folkedrab i 1971. Men fordi det lå så langt tilbage i tiden, faldt forbrydelsen under forældelsesfristen.

En af demonstranterne fra massakren i 1968, Felix Hernandez Gamundi, har talt med det amerikanske nyhedsbureau AP om ekspræsidentens død.

Han siger, at han 'helt naturligvis ikke sørger over hans død'.

- Vi sørger over den uigennemsigtighed, som han udviste gennem hele sit liv, og hans beslutning om aldrig nogensinde at tage ansvar og altid udnytte sin gennemgående politiske og økonomiske magt, siger Gamundi.