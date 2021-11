Præsidentvalg afblæst: K tager borgmesterposten i Kolding

Det blev ikke til noget præsidentvalg i Kolding i denne omgang.

For mens alle øjne har hvilet på SF's Villy Søvndal og Venstres Eva Kjer Hansen har Konservative erobret borgmesterposten indenom.

Dermed bliver det Knud Erik Langhoff, der får den gyldne kæde i Kolding.

- Ting lykkes ikke altid i det her liv, som man helst vil, siger Villy Søvndal, efter den nye konstellation blev præsenteret.

Gigant-lussing til Eva Kjer

Flertallet er lavet i en aftale mellem Konservative, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

Dermed er Eva Kjer Hansen blevet fuldstændig sat til vægs ved dette års kommunalvalg, hvor aftalen er lavet uden om hende og Venstre.

Dermed virker det til, at aftalens partier er gået langt for at sikre, at Eva Kjer Hansen ikke skulle få posten som borgmester for koldingenserne.

Bitter

Da TV2 prøvede at fange hende uden for rådhuset, nægtede hun at sige noget som helst, mens hun forlod stedet i nattemørket.

I stedet stirrede hun intenst på journalist med et stort, stift smil, mens hun gentog, at hun ingen kommentarer har.

- Vi står nu tilsyneladende nu med et smalt flertal, der ikke engang ville ringe til mig og sige, at man havde indgået sådan en samtale, sagde hun tidligere.