Præster langer ud efter Joy og Papes påskeplan

Flere præster og biskopper langer nu ud efter kirke- og kulturminister Joy Mogensen (S) og Søren Pape Poulsen, de konservatives leder, der midt i coronakrisen foreslår at åbne de danske folkekirker i begrænset omfang i påskedagene.

Sognepræst i Hjerting sogn, Arne Mårup, protesterer over beslutningen.

- Jeg tillader mig at protestere. Jeg protesterer over, at vi præster og menighedsråd endnu en gang orienteres om vores arbejdsforhold gennem en diffus melding i pressen, inden vi bliver orienterede ad sædvanlige kanaler. Vores arbejdsgiver, Kirkeministeriet, skaber frustration i en tid, der i forvejen er præget af utallige omstillinger, nye meldinger og usikkerhed, skriver Mårup på Facebook.

- Hvis nu kirken beder om undtagelse, vil det være svært at opfatte som andet end et brud på solidariteten. Det vil åbne for en ladeport af 'Hvis kirken kan åbne i påsken, så kan vi også have vores traditionelle påskefrokost med min fætter, hestehandleren fra Herning ..,' lyder det fra Arne Mårup.

Også præsteforeningens formand, Per Bucholdt Andersen, er kritisk over for planerne:

- Præsteforeningen er som mange andre overrasket over udmeldingen, der har vakt stor bekymring hos en hel del præster og menigheder. Bekymringen går blandet andet på, hvordan det overhovedet vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at afholde gudstjenester i påsken, hvor især mange ældre normalt plejer at deltage, siger formanden, der kalder planerne 'modsatrettede' ift. regeringens udmeldinger om at holde afstand.

Biskop Lise-Lotte Rebel siger til Berlingske, at planerne fører til øget risiko for kirkepersonalet:

- Hvordan skal antallet af gudstjenestedeltagere kunne begrænses? Hvordan sikres menighed og personale mod coronasmitte fra dem, der måske ikke engang selv er klar over, at de er smittebærere? Skal alle bære mundbind? Kan der holdes nadver? Mange kirkegængere tilhører risikogrupperne. Hvordan beskytter vi dem?

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med de konservatives kirkeordfører, Orla Østerby. Han har ikke ønsket at stille op, men har sendt en sms, hvor han står fast på sit forslag.

'For mig handler det her først og fremmest om sundhed. Det er vigtigt, at folk holder afstand og overholder alle sundhedsmyndighederne anbefalinger. Men hvis man kan det, er det godt at få åbnet kirken til påske i det forsvarlige omfang. Kirken har betydning for mange danskere.'