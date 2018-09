Praler med velfærd: Løkkes ældre-bluf

Statsministeren er gået i velfærds-offensiv med en storstilet kampagne, men har udsultet ældreområdet, og der er færre velfærdskroner per borger, lyder kritikken

I den største annoncekampagne siden valget giver Lars Løkke Rasmussen (V) den som den store velfærds-Messias.

Med foldede hænder står statsministeren i et køkken med teksten: ’14.000 flere ældre får nu serveret frisklavet mad. Det er velfærd’.

Men i virkeligheden har statsministeren underfinansieret velfærden med 4,4 milliarder kroner siden 2015, som Jyllands-Posten skrev for nylig på baggrund af tal fra Finansministeriet.

Samtidig slår Løkke på ældremad, men i realiteten har han udsultet ældreområdet, lyder den hårde kritik fra en sammenslutning af fagforbund med titlen ’Virkelighedens Velfærd’.

– Der er kommet flere ældre, men der er ikke kommet flere penge, siger næstformand i FOA, Thomas Enghausen, der udtaler sig for ’Virkelighedens Velfærd’, som dækker over FOA, BUPL, HK-Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening og Danmarks Lærerforening.

Venstre: 75 mia. kr. til velfærd

Ifølge Venstres kampagne er der tilført 75 milliarder kroner ekstra til offentligt forbrug siden 2001, hvor Venstre har haft regningsansvaret i 13 ud af 17 år.

72 af de 75 milliarder kroner er dog tilført frem til 2010. Siden da er der kun gået tre milliarder kroner mere til velfærd, ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

– Det er faktisk ikke engang nok til at kompensere for, at der i samme periode er kommet flere børn og flere ældre.

– Der er blevet færre velfærdskroner per borger, påpeger cheføkonom Erik Bjørsted.

Ældre Sagen: Uansvarligt

Og der kunne godt være brug for flere velfærdsmilliarder til flere hænder på landets plejehjem, mener Ældre Sagen, der kalder bemandingen om natten for ’grænsende til det uansvarlige’.

Der er i gennemsnit 20 beboere per nattevagt på landets plejehjem, men nogle steder er der helt op til 42 ældre per nattevagt, viser en undersøgelse, som Vive lavede for Ældre Sagen og FOA sidste år.

– Det er jo meget svækkede beboere, og mange har demens, så normeringen er uacceptabel og i nogle tilfælde grænsende til det uansvarlige, siger Jens Højgaard, souschef i Ældre Sagen.

Ser man på de nyeste tal fra Danmarks Statistik, er der alene siden 2015 altså den nuværende regeringsperiode – kommet godt 17.000 flere ældre over 80 år.

Men fra 2015-2017 er der eksempelvis kommet næsten 800 færre plejehjemspladser, og i alt er godt 1800 pladser forsvundet på ældreområdet.

Det vidner tal fra Danmarks Statistik ligeledes om.

Samtidig er antallet af hjemmehjælpstimer faldet 23 procent fra 2008 til 2017, viser et notat fra Ældre Sagen på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Valgflæsk

På baggrund af tallene mener Thomas Enghausen fra FOA, at Løkke er på dybt vand med den storstilede velfærdskampagne.

– Det er valgflæsk, og det er at fortælle vælgerne en historie gennem den her kampagne, som simpelthen ikke stemmer overens med virkeligheden ude i kommunerne, siger han.

Det siger de ældre

- Jeg synes ikke, jeg mangler noget. Jeg ved ikke, hvor pengene til velfærden ender henne, om det er til DJØF’erne eller om de går til de varme hænder. Jeg tror, at der sker det, når man bliver ældre, så skrumper verden, og så ser man ikke så stort på, hvordan velfærden fungerer i hverdagen. At det skulle være så forfærdeligt, synes jeg ikke. Hvis ham der Lars, han har lovet noget mere end han kan holde, så fint nok for mig.

- Jeg synes ikke, der er kommet mere velfærd. Der er ikke sket nogle ændringer. Men til gengæld bliver vi flere ældre. Jeg synes, der mangler flere penge til sundhedssektoren. Hospitalerne til undersøgelser og blodprøver osv. Hvis man ser på, hvor meget en folkepensionist indtjening ligger på, så mangler der penge.

- Jeg har ikke kunne mærke de penge, som Lars Løkke har lovet. Almindelig menneskelig omsorg og almindelig menneskelig pleje mangler. Noget af det sidste der er blevet sagt, det er, at man vil tage noget af indsatsen fra administration og registrering og give til velfærden. Det har man sagt de sidste 15 år. Man kan altid håbe, at der snart sker noget. Jeg vil overbevises ved at se tingene ske, og ikke bare tro på løfter. Og specielt ikke fra den nuværende regerings side.

Britt Bager. Foto: Liselotte Sabroe

V: Ældre er mindre nedslidte i dag

Hos Venstre mener politisk ordføer Britt Bager, at der ikke behøver at være flere penge pr. ældre i det offentlige, da de ældre ikke er lige så plejekrævende som før.

– Det vigtigste for os, det er, at den service, som borgerne oplever i hverdagen, den er god. Det er ikke, om man følger det såkaldte demografiske træk, som venstrefløjen råber op om. Vi har skabt konkrete forbedringer i danskernes hverdag, siger Britt Bager.

– Men der er blevet færre penge pr. ældre. Hvordan er det god velfærd?

– Jamen, det er jo heldigvis sådan, at de ældre er mindre nedslidte nu, end de var for 10 eller 20 år siden. Og når de er mindre nedslidte, bliver de mindre plejekrævende. Så skal der ikke det samme antal hænder til. Så kan vi gøre det klogere.

– Men der er 20 beboere pr. medarbejder – og nogle steder helt op til 42 beboere pr. nattevagt på plejecentre. Er det i orden?

– Man kan i hvert fald sige, at siden vi kom til i 2015, er der blevet 8.000 flere ansatte i kommunerne. Ift. bemandningen om natten giver det ikke mening at lave en lov, der dikterer, hvor mange nattevagter, der skal være. Det finder kommunerne bedst selv ud af.

– Men der er forsvundet 800 plejehjemspladser siden 2015, mens der samtidig er der kommet 17.000 flere ældre over 80 år. Er ældre over 80 virkelig så meget mindre nedslidte, at man ligefrem kan spare pladser væk med 17.000 flere ældre på hånden?

– Det er sådan, at de bliver mindre nedslidte. Der er ikke længere så mange, der laver tungt løft på arbejde, og dermed er man mere rask. Ift. det antal, du nævner, kan der være mange grunde til det. Men jeg må have tiltro til, at kommunerne kun nedlægger de plejehjemspladser, hvis behovet ikke længere er der, siger Britt Bager.

Den politiske ordfører afviser samtidig, at der kun er tilført tre mia. til velfærden siden 2010. Hun mener beløbet er det dobbelte.