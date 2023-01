Prehn afliver rygte om hemmelig middagsgæst

Det står stadig hen i det uvisse, hvem Rasmus Prehn spiste middag med i juni 2020 på den italienske restaurant Undici.

Staten betalte og på kvitteringen skrev den daværende fødevareminister Søren Wormslev. Men det afviste journalisten Søren Wormslev pure. Siden da har Rasmus Prehn betalt for middagen af egen lomme men nægtet at sige, hvem det så var.

I podcasten Ministertid vil Rasmus Prehn stadig ikke sige, hvem det var. Men han vil dog gerne aflive et rygte.

Bilaget fra middagen, hvor Søren Wormslev var skrevet på, selvom det ikke var ham.

Fest men ingen middag

Spurgt om, hvorvidt han holder det hemmeligt, fordi det var en "kulørt" person, siger Rasmus Prehn:

- Jeg mødte en tidligere pornoskuespillerinde, som jeg har haft med til fest i min lejlighed. Hun var blevet ringet op og spurgt, om det var hende, der havde spist middag med mig. Det er det ikke. Hun var blevet kimet ned.

Annonce:

- Hun har været med til en fest hjemme hos mig, hvor mange mente, det var en stor oplevelse at møde hende på dansegulvet, siger Prehn og fortsætter om den hemmelige middagsgæst:

- Det er en journalist og det havde et fagligt formål. Og det var ikke en tidligere pornoskuespillerinde.

Overvejede exit

I podcasten fortæller Rasmus Prehn, som han har gjort før, at han godt kan huske, hvem det var. Men at han for at beskytte vedkommende ikke vil sige det, da han lovede, at det ikke ville komme frem.

Den tidligere minister siger, at han overvejede har trække sig som minister, da sagen både om den hemmelige middagsgæst og andre regninger betalt af staten, kom frem.

- Ja, det overvejede jeg flere gange. Jeg havde simpelthen lyst til at forlade det, da det var allerværst. Det var den ene forside efter den anden, hvor det bliver beskrevet som om man er svindler og bedrager. Det har man ikke lyst til.

- Jeg tilbyder at trække mig på et tidspunkt. Men valget nærmer sig og der er et samråd.

Annonce:

- Det var da pokkers ærgerligt for mig og for regeringen. Det var pinligt og det var flovt. Men jeg tror fremtiden vil vise, at det var en sag, der blev pustet op til mere, end det var, siger han.

Pinligt. Flovt. Dumt. Det var de tre ord, fødevareminister Rasmus Prehn (S) brugte flest gange, da han skulle forklare sig på et samråd overfor Miljø- og Fødevareudvalget om sit voldsomme bilagsrod. Stadig nægter han pure at oplyse navnet på den journalist, han spiste en dyr middag med. Netop ordene 'pinligt' og 'flovt' har Rasmus Prehn flittigt brugt', når han har omtalt bilagssagen.