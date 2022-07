Prehn i nyt bilagsrod: Skrev forkert navn på middags-regning

Journalist afviser pure at have spist middag med fødevareminister Rasmus Prehn, der ellers har skrevet hans navn på bilag. Prehn beklager

I sin tid som udviklingsminister spiste fødevareminister Rasmus Prehn middag på restaurant Undici, som han fik ministeriet til at betale. På bilaget har ministeren skrevet, at middagen var med journalist Søren Wormslev fra Nordjyske.

Men Søren Wormslev afviser pure nogensinde at have spist en middag med ministeren. Har ministeren bevidst oplyst noget forkert, vil det 'uden tvivl' være ulovligt. Selv kalder Rasmus Prehn det en fejl.

Lækker italiener

Middagen fandt sted 10. juni 2020 på restaurant Undici, der ligger i den fashionable bydel Christianshavn i København. Middagen, som ministeriet betalte, løb op i 1468 kroner inklusive drikkepenge. Drikkepengene har Rasmus Prehn senere betalt tilbage.

På kvitteringen, som Ekstra Bladet har fået udleveret som del af en aktindsigt, fremgår det, at middagen er spist med 'Søren Wormslev, Nordjyske Stiftstidende - Nordjyske.'

Og på kvitteringen kan man i Rasmus Prehns egen håndskrift læse det samme, underskrevet af ministeren.

- Jeg deltager ikke i sådan nogle arrangementer, hvor politikere betaler. Og jeg har ikke været ude at spise med Rasmus Prehn, siger Søren Wormslev til Ekstra Bladet.

- Har du nogen forklaring på, hvorfor han har skrevet dit navn på bilaget?

- Nej. Det har jeg ikke. Jeg synes, det er mærkeligt. Men jeg har ikke yderligere at tilføje, siger journalisten.

Her er bilaget, hvor Rasmus Prehn har skrevet Søren Wormslevs navn på.

En fejl

Rasmus Prehn skriver på onsdag morgen på Facebook, at der er tale om en fejl, at han skrev Søren Wormslevs navn på bilaget:

- I forbindelse med aktindsigterne er jeg desværre blevet gjort opmærksom på, at en forkert journalist er registreret på et bilag. Det har jeg talt med den pågældende journalist om.

- Derfor har jeg rettet henvendelse til Udenrigsministeriet, hvor jeg var udviklingsminister, da fejlen blev begået, for at gøre dem opmærksom på problemet.

Ekstra Bladet har bedt om et interview med Rasmus Prehn for at få forklaret, hvordan han efter en hel middag kan have skrevet et navn på en journalist, han aldrig har spist middag med, på bilaget. Han har endnu ikke svaret på henvendelsen.

Rasmus Prehn oplyser på Facebook, at han nu vil betale hele regningen for middaggen. Men han skriver ikke, hvem det så var, han spiste middag med.

Rasmus Prehn om at bruge ministerkort til private indkøb: Jeg betalte tilbage inden det kom frem i medierne

Uden tvivl ulovligt

Hvis ministeren - lige meget årsagen - bevidst har skrevet et forkert navn på et bilag, han har indleveret til ministeriet og fået refunderet, er det stik imod både lov og regler

Det vurderer fagansvarlig for forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing:

- Det er selvfølgeligt helt galt, hvis en minister oplyser noget forkert, når det kommer til en middag, som ministeriet betaler. Og det er potentielt strafbart.

- Det er uden for enhver tvivl i strid med reglerne og ulovligt, hvis Rasmus Prehn bevidst har oplyst noget forkert. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor sådan en sag vil ligge, hvis han har gjort det i sin egenskab af minister. Men det er utvivlsomt i strid med reglerne.

Prehns middage

Middagen er en af de mange middage, som Rasmus Prehn har spist med journalister, hvor enten ministeriet har betalt, eller ministeren efterfølgende har valgt at betale pengene tilbage. Der har også være udlæg med ministerkortet til øl.

Det har tidligere været kritiseret, at Rasmus Prehn på den måde - når han har betalt pengene tilbage - har brugt ministeriet som kassekredit. Det må man ikke.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan ministeren har beværtet B.T.'s debatredaktør Sanne Fahnøe og Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell på lækre restauranter.