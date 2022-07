Prehn om bilags-rod: Aner ikke hvad der skete

Fødevareminister Rasmus Prehn har ingen forklaring på, hvordan han endte med at skrive på bagsiden af en restuarant-kvittering, at han havde spist med journalisten Søren Wormslev.

Prehn i nyt bilagsrod: Skrev forkert navn på middags-regning

Ifølge Søren Wormslev har de to aldrig spist middag sammen. Nogensinde.

Middagen, der fandt sted 10. juni 2020, blev betalt af ministeriet.

- Hvordan i alverden kan det ske, at du har skrevet Søren Wormslevs navn på dette her bilag?

- Jeg ved simpelthen ikke, hvad pokker der er sket. Nu har jeg skrevet nogle krusseduller på bagsiden, men det, der står på bilaget, det er en sekretær, der har skrevet det. Men hvad der er sket, det forstår jeg ikke. Og jeg var noget lang i ansigtet, da jeg fandt ud af det.

- Det er to år siden, og det var på et tidspunkt, hvor der har været vanvittigt travlt. Jeg ved, jeg har spist med en anden journalist, og at det var fagligt relevant.

- Det er jo ikke mere kruseduller, end at man tydeligt kan se, at du har skrevet Søren Wormslev på kvitteringen?

- Det kan godt se sådan ud ihvertfald. Jeg må jo have tænkt forkert eller været inspireret af, at jeg lige havde læst en artikel af ham. Og så er det gået for stærkt.

Her er bilaget for restaurant-besøget.

- Det kan være svært at forstå, at man ikke kan huske, hvem man har spist middag med, når man afleverer kvitteringen dagen efter?

- Nej, jeg tror nu nok, at kvitteringen havde ligget nogle dage. Men jeg kan simpelthen ikke forklare det. Jeg er så ærgerlig over det. Men det er sådan, det er.

- Så du kan godt huske, hvem det var?

- Ja.

- Men det vil du ikke sige?

- Det er den linje, jeg har lagt. Jeg synes ikke, at de middage er noget, der hører offentligheden til. Men det er nogle, der har haft et fagligt formål. Og har haft det formål at fremme de dagsordener, jeg har arbejdet med på det tidspunkt. Og derfor har jeg over for huset sagt, hvem det var.

- Men jeg har ikke synes, at det var rimeligt, at journalisterne skulle eksponeres. Derfor betaler jeg også pengene tilbage for denne her middag. Og fremad kommer jeg til at betale af egen lomme.

- Hvis det er en fagligt relevant middag, hvorfor betaler du den så tilbage?

- Det er for at sikre, at der ikke er yderligere en journalist, der skal eksponeres og kritiseres for at have spist en middag sammen med mig.

- Så hvis du betaler pengene tilbage, så håber du på at skjule, hvem det var?

- Det er i hvert fald det, der er min intention.

- Så du har ikke skrevet Sørens navn på for at holde hemmeligt, hvem du spiste med?

- Nej. Det er simpelthen en fejl, jeg ikke forstår, hvordan er sket. En hjerneprut eller hvad sådan noget hedder.

- Du kan godt se, at det ser mærkeligt ud, ikke?

- Jo, men sket er sket. Og jeg beklager. Jeg synes, jeg tager skraldet på Facebook i dag og forklarer mig.

Rasmus Prehn har tidligere to gange spist med B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe. Hun afviser, at det er hende, der var med på dette restaurant-besøg.