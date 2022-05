Prehn svingede kortet: Drak vin med debatredaktør

Der blev ikke sparet på de våde varer, da landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn (S) flere gange brugte sit minister-kreditkort på barer og restauranter.

Heller ikke, da han inviterede en debatredaktør fra et dansk medie med på restaurant i slutningen af sidste år.

Ekstra Bladet har torsdag afsløret, at Prehn i strid med ministeriets regler har brugt kortet til at betale regninger på beværtninger og restauranter og senere har måttet betale tilbage.

Seneste gang Rasmus Prehn har måttet kompensere Fødevareministeriet for sit private restaurantbesøg, var nemlig i december 2021. Det skete efter et besøg på den italienske restaurant Famo Metro i slutningen af november 2021, hvor Prehn ifølge aktindsigten spiser med en unavngiven debatredaktør fra et dansk medie.

Menuen står bl.a. på en flaske Rosso di Montalcino, der af kendere beskrives som 'Brunelloens lillebror', til en pris på 650 kroner. Flasken bliver fulgt op af yderligere et par glas rødvin.

Sammen med dessert og mad ender regningen på 2133 kroner, som Rasmus Prehn topper op med at donere 100 kroner i drikkepenge; alt sammen trukket på det skatteyderfinansierede kreditkort.

Kompenserer statskassen

Tre dage efter restaurantbesøget overfører Rasmus Prehn et større beløb til ministeriets kontor.

Det fremgår af en håndskreven note på aktindsigten, at 1200 kroner bliver godskrevet til de to deltagere - 600 pr. person - 'jf. gældende retningslinjer'.

Men de resterende 1034 kroner er over ministeriets interne, vejledende beløbsgrænse og må betales tilbage.

Ekstra Bladet har Kr. Himmelfartsdag forsøgt at spørge, hvorfor det ikke fremgår af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri akterne i sagen, hvilken debatredaktør, der nød godt af de våde varer under besøget på Famo Metro.

Måtte til lommerne 1 Betalte tilbage Her er listen over de gange, Rasmus Prehn er blevet bedt om at betale tilbage til Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri. De relevante restaurant- og barbesøg er overstreget med gul. 2 270 kroner på værtshus Selvom Rasmus Prehn - i strid med reglerne - var stor i slaget med sit ministerkort på Sørens Værtshus 12. maj, var der først betalt tilbage til ministeriet 1. juli 2021, viser notaen fra ministeriets konto. 3 Måtte rykke for tilbagebetaling Rasmus Prehns tur på Kanalcafeen 30. april sidste år fører til flere rykkere fra departementets regnskabsafdeling, som må inddrive pengene hos ham. Først 20. maj lykkes det at få de 1780 kr. i hus fra ministeren. 4 Drikkepenge og rødvin til 650 kroner På Famo Metro spiser Rasmus Prehn italiensk med stil, men ender med at skulle betale en stor klump af regningen tilbage. 5 Den blev godkendt: 'Lux' og middag på Toldbod Bodega Sammen med en ordfører - det fremgår ikke hvem - blev der kørt både middag og drikkevarer ind på Toldbod Bodega på Esplanaden i København. Regningen fra august 2021 er dog godkendt, da den falder inden for ministeriets vejledende beløbsgrænse på repræsentation på 600 kroner pr. person samt er relateret til Rasmus Prehns ministerarbejde. Vis mere Vis mindre

'Jeg er ærgerlig'

Ekstra Bladet har de seneste dage forsøgt at får et interview med landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn (S). Den socialdemokratiske minister har imidlertid svaret på skrift.

Rasmus Prehn fortæller til Ekstra Bladet, at han er ærgerlig over at have brudt reglerne:

- Nej, det betaler jeg selv

'Jeg er ærgerlig over, at et kort tilhørende ministeriet er blevet anvendt forkert. Der er tale om to episoder, hvor jeg i første omgang har tænkt, at det hørte under repræsentationsordningen, men efterfølgende har vurderet - nej, det betaler jeg selv privat for at undgå enhver tvivl. Og et udlæg, hvor jeg har tilbagebetalt det beløb for en middag, der lå over ministeriets normale ramme for kuvertpriser,' oplyser Rasmus Prehn.

Ministeren fortæller desuden, at han i december 2021 af egen drift besluttede at droppe ministerkortet til repræsentations-udgifter:

'Alle beløb, jeg selv skal betale for, er efterfølgende - og på mit eget initiativ - blevet tilbagebetalt. Jeg ønsker rene linjer og har aldrig haft til intention at bruge mit arbejdskort privat. Jeg besluttede derfor at ændre praksis fra december 2021, så jeg betaler repræsentationsudgifter med mit private kreditkort og dernæst får ministeriet til at gennemgå mine udlæg, så der er fuldstændig rene linjer og ikke opstår tvivlsspørgsmål.'

