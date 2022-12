Prenh færdig: Fældet af bilagene

Rasmus Prehn er nu færdig som minister i Folketinget, hvor han i hans tid nåede at blive kendt for flere historier om frås og kortmisbrug. Ifølge ham selv 'forringede' historierne hans chancer for at blive genudpeget som minister

Så gik den ikke længere.

Rasmus Prehn (S) er færdig som fødevareminister og ude af magtens cirkler i den nye SVM-regering.

Socialdemokraten, der er blevet kendt for sin glæde ved dyre restaurantbesøg betalt med statens kreditkort, må nu sætte sig tilbage blandt rækkerne af menige partisoldater i Folketingssalen.

Angreb Løkkes bilags-fest: Nu er han selv afsløret i kreditkort-misbrug

Og de mange møgsager har ifølge Ekstra Bladets oplysninger været en medvirkende årsag til, at Prehn nu ryger tilbage i Socialdemokratiets folketingsgruppe.

Rasmus Prehn ved dagens ministeroverdrqagelse i Fødevareministeriet. Foto: Jonas Olufson

Ifølge flere kilder med kendskab til regeringsdannelsen var Rasmus Prehns post som fødevareminister den første, der blev udpeget som 'ledig', da Mette Frederiksen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) skulle sammensætte et helt nyt ministerhold.

'Mareridtsagtigt'

Ved sin ministeroverdragelse til Venstres Jacob Jensen anerkender Rasmus Prehn, at hans muligheder for at fortsætte som minister var vingeskudte:

- Jeg tror, at alle ville være det foruden. Det har været mareritdsagtigt. Det har været seks måneder, man ikke ønsker for sin værste fjende. Og jeg synes også, det har været ude af proportioner. Men jeg har taget det på mig. Jeg har lagt mig ned. Jeg har rullet rundt.

- Tror du, at sagerne om misbrug af kreditkort har haft indflydelse på Mette Frederiksens beslutning?

- Som jeg allerede har sagt, tror jeg bestemt ikke, det har forbedret mine chancer. Men uagtet det, så er vi i en situation, hvor der er ni ministre, der skal ud. Det kunne meget vel have været mig under alle omstændigheder. Der er så meget talentmasse, at der ikke er plads til alle.

- Hvad mener du med, at dine chancer ikke er forbedret?

- Det siger sig selv, at når man vedvarende, systematisk, igen og igen - og du har selv været en af de mere flittige - skriver historier om mig, som vinkler det meget hårdt som noget problematisk og uordentligt, det styrke da ikke mine chancer. Men jeg har også dummet mig. Jeg har undskyldt. Og jeg har lagt mig fladt ned. Og jeg tager det på mig. Jeg er ikke sur eller bitter. Når man laver en fejl.

- Vil du nu sige, hvem du har spist middag med?

- Som jeg sagt før, så har jeg lavet en aftale med vedkommende.

Heldig kartoffel

Selvom Rasmus Preh nu mister sin ministerpost, kan han prise sig lykkelig over i det hele taget stadig at have et job.

Taburetten i Folketinget var nemlig lige ved at ryge i svinget til valget, da Prehn kom ind på Socialdemokratiets absolut yderste mandat. Ikke blot i kredsen i Nordjylland.

Men i hele Danmark.

S holdt nemlig skansen med syv mandater i hele Nordjyllands storkreds, som fordeler sig på de nuværende kendte folketingsmedlemmer og ministre fra kredsen: Mette Frederiksen, Ane Halsboe, Bjarne Laustsen, Flemming Møller Mortensen og Simon Kollerup.

Derudover kom Rasmus Prehn og Per Husted netop på tinge.

Men med blot 62 stemmers forspring ned til Morten Klessen på ottendepladsen.