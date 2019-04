Presse-boss og 100 EU-danskere slår Løkke på lønnen

Et nåleøje

En flot og vellønnet karriere i EU-toppen er bestemt ikke noget, man kommer let til.

En karriere i EU er nemlig så eftertragtet, at tusindvis af ansøgere bliver sorteret fra, hver gang døren åbnes for nye ansøgere til det træningsprogram, der er nøglen et arbejdsliv i Bruxelles fineste kontorer.

Ifølge Djøf Bladet vil blot 158 ud af 28.142 europæiske ansøgere komme igennem nåleøjet, når EU i april lukker op for den gyldne liste, hvorfra unionen rekrutterer nyansatte.

Siden 2010 har blot ni danskere klaret den frygtede såkaldte concours, som består af tre prøver, der skal bestås, inden ansøgerne får stillet et EU-job i udsigt.