Pressechefsexit: - Det er supergiftigt

- Jeg kan bare sige, at det er en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel socialdemokrat, sagde nu tidligere pressechef i Finansministeriet Sigga Nolsø onsdag i forbindelse med sin fratrædelse til Ritzau.

Ordene kommer til give en forstyrrende rungen på Christiansborgs gange, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Hendes udtryk er supergiftigt. Påstanden om, at alle kan komme til, hvis de er dygtige, bliver der sat spørgsmålstegn ved, siger han.

Tidligere har regeringen mødt kritik af deres valg af pressechefer, da det er en embedsmandsstilling og ikke burde havde politisk islæt.

Syv ud af ni

Det til trods kunne Berlingske i november konstatere, at syv ud af ni nyudnævnte pressechefer i ministerierne enten havde tidligere tilknytning til Socialdemokratiet eller til den nye minister.

- Hun (Sigga Nolsø, red.) siger, at hvis man ikke er partisoldat kan man ikke være ansat i et ministerium. Det er virkelig kontroversielt, fordi det smadrer påstanden om, at regeringen ligeså gerne bruger embedsmænd af den ene farve som den anden, siger Henrik Qvortrup.

Stikpillen er især opsigtsvækkende på grund af dens afsender.

- Sigga Nolsø er en dygtig og nøgtern embedsmand, som hverken hælder til den ene eller til den anden side. Udtalelsen sætter endnu engang fokus på den meget stramme måde, regeringen kører sine kommunikationsfolk. Der er en styring her, som bryder den gængse praksis. Det er en meget pinlig sag, siger Henrik Qvortrup.

Presset regering

Henrik Qvortrup understreger, at lige netop på det her punkt, har regeringen nogle gennemgående problemer, hvor også den seneste sag om 'angrebsmailen' spiller ind.

- Regeringen står meget presset lige på det her punkt, hvor det handler om, hvordan den kommunikerer og styrer benhårdt. Det ser grimt ud, siger den politiske kommentator.

I sagen om angrebsmailen endte Mette Frederiksen med at måtte italesætte problemet. Det bliver dog måske ikke nødvendigt denne omgang.

- Indtil videre henviser de til, at det er en personalesag. Men der tegner sig ikke et pænt billede.

Der er ikke nogen erstatning for pressechefen for nuværende, hvorfor Finansministeriet står uden nogen i stillingen under de igangværende forhandlinger om en udligningsreform.

Finansministeriet uden pressechef midt i udlignings-virak