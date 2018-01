Presseloge-formand om Sass-angreb: - Jeg ønsker mig ikke tilbage til partipressen

Danske politiske journalister er konfrontatoriske og går ikke op i oplysning.

Sådan lyder angrebet fra Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen mandag i et opsigtsvækkende, partibetalt interview med Reimer Bo Christensen.

Se også: Sass angriber pressen i interview - betalt af Socialdemokratiet

Men det passer ikke, at politikerne ikke får lov at tale ud, siger formanden for presselogen på Christiansborg, Marchen Neel Gjertsen.

'Hvis vi ser på udviklingen i den politiske journalistik, kan jeg ikke genkende billedet af, at politikerne aldrig kommer til orde. Tværtimod har f.eks. dagbladene valgt at fokusere meget mere på de store perspektiver og lange fortællinger end de hurtige nyheder i de seneste år. Et nichemedie som Altinget er kommet til, og både DR og TV2 har lavet flere formater, hvor man kommer til bunds i den politiske debat', lyder det fra Marchen Gjertsen i en skriftlig besked til Ekstra Bladet.

'Christiansborg-journalistikken er kendetegnet ved at være uafhængig, kritisk og vedholdende. Det er jeg stolt af. Fordi seere, læsere, lyttere går meget op i dansk politik, er der heldigvis også meget politisk journalistik i alle mulige former. Der er lange grundige interviews, der er korte reaktioner, og der er afslørende historier. Der er tv, radio, aviser og stor mangfoldighed. Sådan skal det være, og jeg ønsker mig ikke tilbage til partipressen', skriver presselogeformanden.

Ifølge Henrik Sass er journalister langt mere interesserede i at 'få mig ned med nakken' end at få svar fra politikerne. Og derfor vælger den socialdemokratiske profil interviews med etablerede medier fra.

- Men prøv at se på, hvordan det er gået med medierne. Der er en eller anden stor afstandtagen for mange mennesker, at de ikke ser det, fordi alt politisk journalistik bare er blevet enormt konfrontatorisk og enormt hidsigt det hele, lyder det opsigtvsækkende angreb på danske medier.

Egne medier

Danske politikere benytter - som i de fleste andre udviklede lande - i højere og højere grad sociale medier eller egne medier som eksmeplvis PioPio eller Donald Trumps 'Real News'-kanal til at komme ud med deres budskab eller forsvare sig i penible sager.

Men det er ikke et problem i sig selv, siger presselogens formand, Marchen Gjertsen.

'Jeg hører så heller ikke til dem, som er meget bange for, at partierne i højere grad kommunikerer direkte til vælgerne via facebook eller deres egne medier. I takt med at partierne har fået færre medlemmer, har de et naturligt behov for at kommunikere deres politik ufiltreret på andre måder. De to ting kan sagtens eksistere samtidig, og heldigvis er langt de fleste politikere villige til at stille op i den frie presse.'

Ekstra Bladet har mandag forsøgt at få Henrik Sass til at stille op til et interview om interviewet om, at han ikke vil stille op til interviews. Han er indtil videre ikke vendt tilbage.