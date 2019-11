Presser Mette: Mød op og forklar 'kammerateri'

Et flertal af Folketingets partier er trætte af, at Mette Frederiksen (S) ikke vil møde op i et samråd om regeringens ansættelser af pressechefer.

I flertal i Folketingets Udvalg for Forretningsordenen er utilfredse med, at statsministeren ikke har i sinde at forklare, hvorfor seks ud af otte ansættelser af pressechefer i ministerier siden valget er gået til kandidater, der enten er tro socialdemokrater eller tæt på den minister, de kommer til at arbejde under.

Flertallet består af de borgerlige partier samt Alternativet og de radikale.

Dybt problematisk

Over for Ekstra Bladet fortæller medlem af Udvalget for Forretningsordenen Sophie Løhde (V), at Mette Frederiksens indstilling ikke er tilfredsstillende.

- Det er dybt problematisk, at Mette Frederiksen ikke har modet til at forsvare og forklare det socialdemokratiske kammerateri, som udfolder sig i det normalt politisk neutrale embedsværk, siger hun.

- Når Mette Frederiksen ikke vil møde op i et samråd, som selvfølgelig er hendes ansvar i forhold til regeringens socialdemokratisering af det neutrale embedsværk, så må det være fordi, at der er noget at komme efter.

- Jeg går ud fra, at statsministeren lytter til kritikken, der udtales fra et flertal i Folketinget, og møder op til samrådet, siger Løhde.

Må stille op

DF's gruppeformand, Peter Skaarup, stemmer i:

- Hvis Folketinget vil have en minister til at forklare noget, så er der kun en ting at gøre. Det er, at ministeren må stille op og forklare det.

- Det har vi heldigvis vi i dag fået flertal til at sige til statsministeren, siger Skaarup.

- Det er ikke et uvæsentligt spørgsmål, at man er ved at amerikanisere hele vores embedsapparat ved at få folk ind, der har partibogen i orden. Det er kammerateri for åbent tæppe, fortsætter DF'eren.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Mette Frederiksen.