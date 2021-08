Presset Ellemann: Nu skruer jeg op

Stemmesluger efter stemmesluger, profil på profil er forduftet fra Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensens geledder.

Alligevel havde Ellemann selv denne politiske analyse af partiets øjeblikkelige kampform på partiets sommergruppemøde i Kolding fredag:

- Vi er altså på en opadgående kurve.

Ellemanns hyr med at dæmpe gennemtrækket fra udgangsdøren, kulminerede i sidste uge, da hans nære allierede Tommy Ahlers også smuttede med den begrundelse, at han vil få udrettet mere et andet sted.

Elendig optakt

Kort sagt: den dårligst tænkelige optakt til sommergruppemødet, der ellers slavisk fulgte grønspætte-bogen for politisk kommunikation:

Tre unge Venstre-medlemmer blev sat ind på forreste række blandt pressefolkene, så der så mere tætpakket ud på tv-billederne.

Ellemann lancerede også et forslag om flere læger i 2035 samt ti principper for et borgerligt samarbejde, der dog for en stor dels vedkommende har store kvaler med at bestå ikke-testen:

Men principperne, der blandt andet omfatter 'dansk økonomi skal fremtidssikres' og 'god velfærd i hele Danmark', bed ikke rigtig på pressen.

Skruer op

Ekstra Bladet spurgte blandt andet, om det er de mange frafaldne eller Ellemanns ledelse, den er gal med:

- Der er mange forskellige forklaringer på, at de er gået. Men jeg tror nu ikke, at mange af dem er gået på grund af min ledelse, lyder det fra Jakob Ellemann.

- Stopper du efter næste valg, hvis det her fortsætter?

- Nej. Jeg skruer op for mit engagement, lød det fra Ellemann, der dog ikke fik sat ord på, hvorfor han har ventet til nu, før han skruede op.

- Vi er i gang med at få genoprettet borgernes tillid til Venstre. Så så let kommer du ikke af med mig, lød det Venstres formand.

Hop af, Jakob

Humøret var også intakt, da en journalist fra Berlingske mindede Ellemann om sommergruppemødet for to år siden, hvor Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen kørte til pressemødet på en golfvogn med Ellemann på bagsmækken.

Hvilket råd ville du give dig selv, hvis du kunne skrue tiden tilbage, ville journalisten vide.

- Hop af, lød det grinende fra Ellemann, der dog hurtigt korrigerede sig selv til at understrege en af hans ofte fremførte pointer om sit pressede lederskab, nemlig at han skal være sig selv.