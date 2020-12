Presset mod julegudstjenester stiger: Uforsvarligt

Julegudstjenester, hvor folk mødes i kirkerne, skal aflyses.

Så klar er meldingen fra regeringens støtteparti SF, efter at Kirkeministeriet har sendt nye retningslinjer ud for gudstjenesterne.

Retningslinjerne indebærer bl.a. en begrænsning af varigheden af indendørs gudstjenester til højst 45-50 minutter.

Men folk bør slet ikke samles i kirkerne i julen, lyder det fra SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

- Jeg synes, at det er uforsvarligt i en situation, hvor vi har så høje smittetal, og sygehusenes kapacitet er presset til det yderste. Der synes jeg, at man skal skrue ned for al aktivitet, hvor vi er sammen med mange mennesker, som vi ikke kender i forvejen. Det vil være rettidig omhu at lukke kirkerne i julen og erstatte det med et alternativ - eksempelvis virtuelle gudstjenester, siger hun.

Modvilje

I lyset af, hvordan coronasituationen er blevet håndteret hidtil, undrer det Kirsten Normann Andersen, at myndighederne ikke allerede har lukket kirkerne i julen.

- Det kommer bag på mig, for det er sund fornuft at lukke kirkerne lige nu. Vi har lært siden marts, at vi skal prøve at lade være med at mødes i store forsamlinger, hvor vi er sammen med mange, vi ikke kender.

- Det vil både være samfundssind og næstekærlighed at blive hjemme fra gudstjenesterne i år - ligesom man gjorde det i påsken.

- Jeg forstår ikke, at der er modvilje mod at træffe en beslutning, der også vil komme personalet til gavn, som lige nu er meget bekymret for smitten, lyder det fra SF'eren.

Bekymrede

Flere end 4000 'bekymrede præster, kirketjenere, organister og kirkesangere fra hele Danmark' har på nuværende tidspunkt skrevet under på en opfordring til regeringen om at lukke kirkerne hen over julen.

Desuden er det kommet frem, at et arrangement for to uger siden i Hvejsel Kirke i nærheden af Jelling har ført til, at 12 af 18 deltagere blev testet positive med coronavirus.

All restriktioner blev ellers overholdt, da julen blev sunget ind, så der var rigeligt med afstand mellem alle deltagere.

- Når det kunne ske hos os med den måde, vi overholdt retningslinjerne på, så kan det ske alle steder. Så kan man blive smittet alle steder, siger sognepræst Gitte Sandager Bjerre til Ekstra Bladet.

Sangaften i kirken: 12 ud af 18 testet positive

Skærpede retningslinjer: Julegudstjenester må højst vare 50 minutter