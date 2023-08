Presset Pape: - Et voldsomt år

Meningsmålingerne er opmuntrende som en cykeltur i modvind, møgsagerne kommer i en lind strøm, og interne konflikter bobler under overfladen.

Det Konservative Folkeparti og formand Søren Pape Poulsen har nok at se til. Onsdag holdt partiet så pressemøde fra deres sommergruppemøde.

Og her Søren Pape Poulsen efterlader ikke tvivl om, at de lave meningsmålinger og kollapset under valgkampen sidste år sidder i både ham og partiet:

- Det er klart, at hvis man kunne skrue tiden tilbage og gøre noget om, så kunne man ønske det. Det har været et voldsomt år at være igennem.

- Jeg er meget bevidst om, at lige så godt, vi troede det skulle gå, lige så skidt gik det. Derfor arbejder vi på at få vælgernes tillid tilbage.

- Men jeg er ikke tilfreds med, hvor vi ligger nu. Selvfølgelig er jeg ikke det.

Boing boing

Søren Pape Poulsen siger dog flere gange, at det nok skal vende. For det går 'op og ned' i dansk politik, hvor 'der er store svingninger'.

- Det svinger hurtigt i dansk politik. For et år siden, så mente kommentatorerne, at det var genialt, hver gang jeg åbnede munden. Sådan er det jo ikke i dag.

- Det går op og ned. Nu er det Alex (Vanopslagh red.), der er den. Sidste år var det mig, siger han.

Lille bombe

Dertil har Søren Pape Poulsen kastet en lille bombe. Det relativt anonyme folketingsmedlem Niels Flemming Hansen er partiets spidskandidat til europaparlamentsvalget.

Partiet har skullet finde en ny, efter at Pernille Weiss har mistet støtten fra toppen.

Pernille Weiss og Søren Pape Poulsen under valgfest for Konservative på Christiansborg i København under Europa-Parlamentsvalget 2019. Foto: Philip Davali

- Det var ikke vores ønske, at vi skulle finde en anden spidskandidat. Men det var en nødvendighed. I det konservative kan man ikke have en post, hvis man udøver chikanerende og mobbende adfærd over for sine ansatte, siger Søren Pape Poulsen.

De to andre kandidater er Marcus Knuth og Birgitte Bergmann, der begge røg ud af Folketinget ved sidste valg.

Far er skuffet

Søren Pape Poulsen og Det Konservative Folkeparti kommer dog til at forholde sig til Pernille Weiss. For en vælgerforening har stillet hende op, og så skal der stemmes på landsrådet.

Opstillingen fik Pape til sende en vred mail til dem.

- God opførsel er, at man fortæller os i ledelsen det, inden man stiller folk op, så vi kan have en snak om det. Vi har ikke lagt alt frem for baglandet, og derfor var jeg skuffet over, at man ikke søger mere indsigt i, hvad sagen handler om, inden man stiller hende op.

- Men jeg kunne aldrig finde på at knægte den demokratiske ret til at stille folk op, siger han.