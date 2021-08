Presset Pape: Nægter Khader-nøl

De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, mener ikke, at han skulle have handlet noget før på anklagerne mod Naser Khader

Naser Khader blev onsdag smidt ud af Det Konservative Folkeparti, efter formand Søren Pape Poulsen havde modtaget en advokatundersøgelse fra Plesner om Khaders påståede sexkrænkelser.

Det skrev Ekstra Bladet, efter Naser Khaders Facebook-opdatering.

Det er dog ikke første gang, at et konservativt folketingsmedlem har måttet forlade partiet efter en krænkelsessdag. Orla Østerby fik frataget samtlige af sine ordførerskaber, da det kom frem, at han havde udvist grænseoverskridende adfærd over for partikollega Brigitte Klintskov Jerkel.

Dengang var der dog tale om anklager, der ikke er i nærheden af dem, der i den seneste tid er blevet rettet mod Naser Khader, og Orla Østerby afviste også anklagerne. Alligevel handlede Søren Pape Poulsen utrolig hurtigt.

Søren Pape Poulsen mener dog ikke, at han har nølet i Khader-anklagerne:

- Jeg mener, at vi har håndteret sagen med Naser Khader, da vi fik mulighed for det. De to sager kan ikke sammenlignes, siger han til Ekstra Bladet.

Selvom flere kvinder stod frem med navn mod Naser Khader, så handlede de konservatives formand ikke. Det til trods for at anklagerne mod Khader er langt mere omfattende end anklagen mod Østerby.

Forskellen ligger umiddelbart i, at da det handlede om Orla Østerby, var det et medlem af de konservatives folketingsgruppe, der var blevet krænket.

Søren Pape Poulsen afviser dog blankt, at det har haft betydning, hvorvidt den krænkede er medlem af K-folketingsgruppen.

- Jeg kan ikke se, hvad vi ellers skulle have gjort end at lave en advokatundersøgelse. Der var et helt andet vidensgrundlag, da det handlede om Orla Østerby, siger han.

Søren Pape Poulsen mener, at der i starten var tale om rygter i Khader-sagen, og dem ønskede han ikke at handle på. Han erkender dog, at man skulle have givet folk mulighed for at henvende sig med krænkelser noget hurtigere.

- Det er klart, at det kunne have været godt, hvis vi havde lavet den whistleblover-ordning noget før. Vi har dog lavet den, siger han.