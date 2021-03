Presset stiger: Her flygter Kofod fra Syrien-spørgsmål

Presset på udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vokser time for time i sagen om børnene i Syrien.

Både Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen (S) skal nu stå skoleret for Udenrigspolitisk Nævn og forklare, hvorfor afgørende oplysninger tilsyneladende er blevet tilbageholdt fra Folketinget om risikoen for, at børnene ender som terrorister, hvis de ikke hentes til Danmark.

Ekstra Bladet har de seneste dage afsløret, at Forsvarets Efterretningstjeneste sidste år orienterede S-regeringen om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

Samtidig viser det sig, at IS - ifølge oplysninger fra FE - har udset sig 350 børn ned til 10 år, som terrorbevægelsen også vil hente ud fra de lejre, hvor de danske børn holder til.

Men udenrigsminister Jeppe Kofod havde travlt med at komme væk og absolut ikke travlt med at svare, da Ekstra Bladet traf ham foran Folketingssalen onsdag:

Jeppe Kofod er kommet i vanskeligheder. Foto: Jens Dresling

- Hvorfor har du tilbageholdt vigtige oplysninger fra Folketinget angående Syriens-børnene?

- Jeg kommenterer ikke på tjenesternes arbejde.

- Kommer oplysningerne fra Forsvarets Efterretningstjeneste til at blive fremlagt for støttepartierne?

- Jeg har udtalt mig. Jeg kommenterer ikke på tjenesternes arbejde.

Ekstremt alarmerende

Udenrigsministerens ordknaphed får en efterhånden bred skare af Folketingets partier til at kræve en orientering fra Jeppe Kofod og Trine Bramsen.

Det viser Ekstra Bladets gennemgang.

- Nu vil vi både have udenrigsministeren og forsvarsministeren, som FE hører under, til at møde op i nævnet, sådan at vi giver dem en sidste chance for at give os den rapport, så vi kan få den læst den, siger formanden for Udenrigspolitisk Nævn, Michael Aastrup Jensen (V), til Ekstra Bladet.

Danske børn i fare: Islamisk Stat har udset sig 350 børn

- Og hvis ikke de er indstillet på det, mener vi klart, at det må have en form for konsekvens, for ellers er det altså umuligt for nævnet overhovedet at tale om denne meget omdiskuterede sag, så det er ekstremt alvorligt og alarmerende.

Selv hos Dansk Folkeparti, der er lodret imod at tage børnene hjem fra Syrien, er Peter Skaarup, stedfortræder i Udenrigspolitisk Nævn, utilfreds med Jeppe Kofods håndtering.

Hvis det havde været under en borgerlig regering, ville DF 'virkelig have slået på jungletrommerne' i den aktuelle sag og forlangt at få indsigt i sagen:

- Det ville vi have krævet, at Folketinget skulle have adgang til. Eller at ministrene må møde op og fortælle om grundlaget for det. Så må regeringen jo vurdere, om det skal ske i et fortroligt forum, eller hvad det skal. Men det må være rimeligt, at Folketinget får de oplysninger.

EL: Forværret forhold til Kofod Også hos regeringens støtteparti er man bestyrtet. Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund, angriber regeringen for at fortie oplysninger for Folketinget: - Det her ligner umiskendeligt, at regeringen har tilbageholdt oplysninger fra Folketinget. Og det er meget alvorligt. - Det er ekstremt problematisk, at vi ikke engang kan få be- eller afkræftet de historier, der har været i Ekstra Bladet. Udenrigspolitisk Nævn må orienteres nu. Men jeg vil sige, at jeg faktisk synes, det her faktisk har offentlighedens interesse, og hele Folketinget bør sættes ind i sagen. - Det er meget, meget mærkeligt, at hverken udenrigs- eller forsvarsministeren har fundet det belejligt at oplyse Folketinget om, at der lå den her risiko. Vi har brug for at vide, hvad er sikkerhedssituationen? Hvad er den relle situation i de her lejre? - Hvad vanker der for Jeppe Kofod, hvis han ikke kan svare tilfredsstillende? - Jamen så vanker der det, at regeringen skal se at få de her børn hjem. Hvis man gerne vil forhindre terrorangreb, så henter man de børn hjem. - Men kan I fortsat have tillid til Jeppe Kofod, hvis det viser sig, at han har tilbageholdt oplysninger? - Lige nu er vi slet ikke der. Lige nu prøver vi at komme til bunds i det her. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det her har forværret Enhedslistens forhold til Jeppe Kofod.

Ministerium vil gå i dialog

Også hos regeringens støtteparti, SF, spores der irritation og utilfredshed.

- Det er jo helt indlysende, at vi har brug for de her oplysninger, og så må de finde ud af at gøre det på en facon, der er fortrolig, eller ved at få oplysningerne oversat, så det er tilgængeligt for folketinget. Det her holder jo ikke, siger partiets udenrigsordfører, Karsten Hønge, som endnu ikke vil tale om, hvilke mulige konsekvenser, sagen kan få.

Noget tyder samtidig på, at udenrigsminister Jeppe Kofod er ved at give efter for presset. Onsdag aften skriver Udenrigsministeriet i en mail, at nu vil gå i dialog med Udenrigspolitisk Nævn om en mulig orientering.

'Såfremt der er et ønske om en fortrolig orientering fra regeringen af Det Udenrigspolitiske Nævn om de i medierne omtalte oplysninger, vil dette blive aftalt i en dialog med Nævnet,' lyder det fra ministeriet.