Presset stiger på Slette-Mette

Mette Frederiksen (S) presses fra både højre og venstre sagen om de slettede sms'er i mink-skandalen.

Statsministeren afkræves således konkrete svar fra både oppositionen og sine støttepartier.

Venstre vil have Mette Frederiksen til at stå skoleret i Folketingssalen og svare på mundtlige spørgsmål.

- Vi kræver svar på nogle af de spørgsmål, som hun ikke har villet svare danskerne eller offentligheden på: Synes hun, at det er udtryk for gennemsigtig og god regeringsførelse, når hun ikke vil svare på, hvornår hun begyndte at slette sms'er, og hvem der anbefalede det? siger partiets Morten Dahlin til Ekstra Bladet.

Journalist Brian Weichardt gjorde et ihærdigt forsøg på at få konkrete svar ud af statsministeren i sidste uge Mette Frederiksen bliver ikke kun afkrævet fra fra oppositionen og støttepartierne - også Ekstra Bladet vil have svar.

Det er kommet frem, at Mette Frederiksen automatisk har slettet sine sms'er efter 30 dage. Dermed har det ikke været muligt for Minkkommissionen at få statsministerens beskeder i den periode, som den undersøger.

Tekniske spørgsmål

Efter det i sidste uge kom frem, at Mette Frederiksen havde slettet sine sms'er, forsøgte Ekstra Bladet netop at få svar på, hvornår hun begyndte på den praksis.

- Jeg er blevet rådgivet af Statsministeriet i forhold til sms'er og informationssikkerhed, og jeg har ikke mulighed for at gå ind i de mere tekniske spørgsmål omkring det, lød det blot fra Mette Frederiksen.

- Gjorde du det helt fra start, da du blev statsminister? Satte din telefon til at slette sms'er automatisk?

- Jeg har ikke mulighed for at gå ind i mere tekniske spørgsmål. Jeg kan henholde mig til den rådgivning, jeg har fået i forhold til informationssikkerhed. Det er det, jeg henholder mig til som politiker, gentog hun blot.

Kaldt i samråd

Men flere partier i Folketinget vil nu have mere konkrete svar fra statsministeren.

Dansk Folkeparti har således kaldt hende i samråd om sagen - hvilket får opbakning fra regeringens tre støttepartier, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, skriver Jyllands-Posten.

- Jeg vil opfordre statsministeren til at stille op og svare på, hvornår den sletteordning blev indført. Det giver unødvendigt meget spekulation, at man ikke kan få svar på det spørgsmål, siger SF’s retsordfører, Karina Lorentzen, til avisen.

Det er imidlertid uvist, om Mette Frederiksen stiller op til samrådet. Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få svar på dette i Statsministeriet.

Vil blive besvaret

Desuden har Ekstra Bladet rettet en række andre spørgsmål om de slettede mink-sms'er til Statsministeriet. Hertil lyder svaret i en skriftlig kommentar fra ministeriet:

'Der kan først og fremmest henvises til Statsministeriets tidligere udtalelser. Så er der fra forskellige sider stillet en række spørgsmål. De vil selvfølgelig blive besvaret.'