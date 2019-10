Prisvinder sender racisme-anklager mod Mette F. i takketale

Forfatter Jonas Eika kritiserede Socialdemokratiets politik i sin takketale efter at have fået litteraturpris

Efter at have modtaget Nordisk Råds Litteraturpris 2019 onsdag aften trådte den danske forfatter Jonas Eika op på scenen i Konserthuset i Stockholm for at holde sin takketale. Men talen vidnede ikke kun om taknemmelighed.

Talen udnyttede den 28-årige forfatter til at udtrykke sin utilfredshed med den danske regering og statsminister Mette Frederiksens (S) politik.

- Jeg taler til den danske statsminister.

- Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker.

- Mette Frederiksen, som kalder sig for Børnenes Statsminister, men fører en udlændingepolitik der splitter familier ad, gør dem fattige, og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte Udrejsecentre, lød det blandt andet i Jonas Eikas tale.

Statsministeren var selv til stede blandt publikum i Konserthuset under prisuddelingen onsdag aften.