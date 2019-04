Privat socialrådgiver: 'Jeg er et resultat af fejlslagen politik'

Ekstra Bladet Special er et kvalitetsstempel. Det er et nyt varemærke for vores allerbedste og mest grundige journalistik. Jeg synes, du skal læse med. I denne Special sætter vi fokus Mette Frederiksens sparekniv over for tusindvis af syge danskere, der er havnet i økonomisk kaos. Den kommende uge præsenterer vi hver dag et nyt offer.

Raskmeldinger trods lægeerklæringer, store økonomiske problemer, ubrugelige praktikker og dokumentationskrav, der giver sved på panden. Det er blot nogle af de dilemmaer, som danskere oplever, når de bliver ramt af sygdom og kommer ind i sygedagpengesysemet.

- Den helt almindelig lønmodtager, der går på arbejde til hverdag, er helt forvirret, når han eller hun møder systemet første gang, fortæller Marianne Stein, som er privat socialrådgiver.

- Det er veluddannede og helt almindelig danskere, der bliver ramt af det her. Journalister, arkitekter, revisorer, sygeplejersker og så videre.De har 22 uger, og derefter ryger de bare ud af sygedagpengene og overgår til en kontanthjælpsydelse.

- Man kan meget nemt og hurtigt ramme bunden, når man ryger ned i ydelse på den måde, siger Marianne Stein.

Hver dag hjælper hun danskere, som kæmper en kamp med jobcenteret samtidig med, at de er ramt af kræft, psykisk sygdom, gigt, arbejdsskade eller anden sygdom.

- Det er utroligt, at vi er derude, hvor man skal have privat hjælp for at få hjælp af det offentligt, siger Marianne Stein.

- Jeg er et resultat af fejlslagen politik.

- Det opleves ofte som om, at kommunerne sidder og finder ud af, ‘hvordan kan vi undgå at hjælpe denne borger og hurtigst muligt afslutte sagen’ frem for ‘hvordan kan vi hjælpe borgeren’, siger Marianne Stein. FOTO: René Schütze

Kommunerne

Marianne arbejder på tværs af kommuner, og hun mener, at syge danskere trækker lod i pulje alt efter, hvor de bor samt hvilken sagsbehandler og hvilket jobcenter-team, man havner hos.

- Det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan de bruger lovgivningen. Selv i det samme jobcenter kan der være forskelsbehandling af borgerne.

- Jeg kan sidde med to borgere, der er knyttet til hvert deres team i et jobcenter, og selvom deres forløb minder om hinanden, behandles de forskelligt.

Chat live med Marianne

Marianne Stein sidder i dag på Ekstra Bladet og live-chatter med folk, der har spørgsmål omkring sygedagpenge.

Chatten starter kl. 12.30.

Havner i økonomisk kaos: Mettes sparekniv har ramt tusindvis af syge