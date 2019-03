Privilegerede politikere: Betaler 200.000 kr. tilbage

Det skal være slut med et omstridt tillæg på 5229 skattefrie kroner om måneden for politikere på barselsorlov.

Det mener Enhedslisten, hvis medlemmer af Folketinget nu griber i egen barm og går forrest. De vil betale sammenlagt knap 200.000 kroner tilbage.

'Jeg synes det er det rigtige at gøre her. Vi mener også, reglerne skal ændres, så ingen får tillæg under barsel. Nu må vi se, om der kan blive flertal for det', skriver forsvarsordfører Eva Flyvholm, som betaler omkring 40.000 kroner tilbage.

Enhedslisten betaler tilbage Pernille Skipper: 15.000 kr. Johanne Schmidt-Nielsen: 60.000 kr. Nikolaj Villumsen: 25.000 kr. Stine Brix: 55.000 kr. + mindst 10.000 kr Eva Flyvholm: 40.000 kr. I alt: 205.000 kr.

Tillæg til omkostninger

Når vores folketingspolitikere går på barsel, nyder de nemlig godt af et privilegium, som almindelige danskere kun kan drømme om: Skattefrit arbejdstillæg under barselsorlov.

Tillægget er ellers beregnet til at dække politikerens omkostninger i forbindelse med jobbet som netop politiker.

Valgloven: Skattefrit tillæg Paragraf 108. Folketingets medlemmer modtager et grundvederlag, jf. stk. 2, og et omkostningstillæg til dækning af omkostningerne i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem. Stk. 4. Omkostningstillægget efter stk. 3 medregnes ikke i den skattepligtige indkomst. Kilde: Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Venstrefløjspartiets medlemmer, som har været på barsel siden valget i 2015, vil betale omkring 200.000 kroner tilbage sammenlagt. Hvis det ikke er muligt, så skal pengene gå til velgørenhed, siger europaordfører, Nikolaj Villumsen.

- Det er klart et hul, at man får omkostningstillæg, mens man er på barsel, hvilket jeg ikke har været opmærksom på, siger Nikolaj Villumsen, der vil betale omkring 25.000 kroner tilbage.

- Hvorfor har du ikke set det selv, når det kommer ind særskilt? Kunne I ikke have sagt jer selv, at I ikke skulle have de penge?

- Jeg har ikke været opmærksom på det, men jeg synes, det er et hul, som bør ændres, hvilket vi vil stille et forslag om, fortæller Nikolaj Villumsen.

Stine Brix, som er på barsel lige nu, har tidligere været på barsel i 11 måneder. Derfor vil hun betale mindst 55.000 kroner tilbage. Beløbet for barsel nummer to afhænger af, hvornår der udskrives valg, men det er på mindst 10.000 kroner.

Statskasse eller velgørenhed

Hvis det ikke er muligt at betale penge tilbage til statskassen, så vil Eva Flyvholm give pengene til Læger uden grænser og Afrika Kontakt.

Nikolaj Villumsen vil alternativt give pengene til Red Barnet eller en anden organisation, der arbejder med børns vilkår.

Tidligere har partiets frontfigur, Pernille Skipper, og Johanne Schmidt-Nielsen meldt ud, at de vil betale henholdsvis 15.000 kroner og omkring 60.000 kroner tilbage. Det er uvist, hvad de eventuelt vil støtte af velgørenhed.

Vil fjerne tillæg

Flere partier - Dansk Folkeparti og Enhedslisten - vil fjerne det fede frynsegode i forbindelse med barsel og sygdom, men allerede i 2016 foreslog Vederlagskommissionen det samme.

Kommissionen konkluderede, at det rundhåndede tillæg svarer til en bruttoværdi på 137.000 kr. årligt.

Politikere på barsel med arbejdstillæg Disse politikere har været på barsel med skattefrit arbejdstillæg i baglommen siden valget i sommeren 2015: Ane Halsboe-Jørgensen (S) 8. oktober 2015-27. april 2016 Ane Halsboe-Jørgensen (S) 3. oktober 2017-31. maj 2018 Astrid Krag (S) 3. november 2015-3. juni 2016 Kaare Dybvad (S) 13. november 2015-7. februar 2016 Zenia Stampe (R) 1. januar 2016- 31. marts 2016 Zenia Stampe (R) 6. september 2018- Thomas Jensen (S) 1. februar 2016-3. juni 2016 Stine Brix (EL) 29. marts 2016-28. februar 2017 Stine Brix (EL) 22. december 2018- Laura Lindahl (LA) 1. oktober 2016-31. december 2016 Eva Flyvholm (EL) 1. januar 2017-31. August 2017 Andreas Steenberg (R) 31. januar 2017-30. april 2017 Martin Lidegaard (R) 18. april 2017-1. juli 2017 Martin Lidegaard (R) 26. november 2018-11. januar 2019 Jens Joel (S) 3. oktober 2017-30. november 2017 Thomas Danielsen (V) 3. oktober 2017-15. marts 2018 Lea Wermelin (S) 9. oktober 2017-2. April 2018 Lotte Rod (R) 9. oktober 2017-31. juli 2018 Pernille Skipper (EL) 10. oktober 2017-7. november 2017 Pernille Skipper (EL) 30. november 2017-11. februar 2018 Merete Dea Larsen (DF) 1. december 2017-21. august 2018 Johanne Schmidt-Nielsen (EL) 5. marts 2018- 1. Marts 2018 Rasmus Horn Langhoff (S) 12. Marts 2018-31. Maj 2018 Trine Bramsen (S) 3. april 2018-1. juni 2018 Nikolaj Villumsen (EL) 6. september 2018-1. februar 2019 Mette Abildgaard (K) 8. oktober 2018-6. februar 2019 Maja Panduro (S) 15. januar 2019- Kilde: Folketinget Vis mere Luk

Privilegeret orlov

Ekstra Bladet har de seneste dage sat lys på de privilegier, som politikere nyder, selv når de er er på orlov fra Folketinget.

Politikerne har i modsætning til almindelige danskere fuld råderet over et års barselsorlov uden at det går udover deres partners barselsperiode.

Politikerne optjener blandt andet ret til eftervederlag under orlov.

I modsætning til alle andre danskere skal politikerne heller ikke fremlægge dokumentation for sygdom, når de går på sygeorlov.

Samtidig kan de fortsætte med fuld løn på sygeorlov, mens den for mange danskere forsvinder efter 22 uger.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra finansminister Kristian Jensen (V), men han er ikke vendt tilbage.