Privilegerede politikere: Lars og Mette lurepasser

- Du sygemelder dig til din arbejdsgiver eller a-kasse, og efter en længere periode skal de give kommunen besked om din sygemelding.

- Du modtager et brev fra kommunen, som kræver, at du svare på et såkaldt oplysningsskema på nettet inden for en tidsfrist.

- Kommunen vurderer nu, om du har ret til sygedagpenge, og sender svaret i et brev. Du bliver også bedt om at bestille tid hos din læge.

- Du går til lægen og får en lægeerklæring, som kommunen skal have tilsendt.

- Nu skal du til en såkaldt opfølgningssamtale på et jobcenter, hvor I skal drøfte, hvordan du kommer tilbage på arbejde. Eventuelt på nedsat tid.

- Der kan være tale om flere samtaler på jobcentret alt efter dit sygdomsforløb. Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger.

- Hvis du stadig er for syg til at arbejde, og ikke lever op til en række betingelser, så kommer du på et jobafklaringsforløb.

- Du får en sagsbehandler, som indkalder til samtale på jobcentret, hvor I skal udfylde et forberedelsesskema, for at få dig tilbage på jobbet.

Sygedagpengene udgør højst 4.355 kr. (2019) pr. uge og højst 117,70 kr. (2019) pr. time.

Kilde: KL og Borger.dk