Problemer i Skat koster 300 millioner årligt i advokatregninger

Problemerne i Skat koster ikke kun ekstra medarbejdere og nye udgifter til it-systemer.

Det har også udløst årlige ekstraudgifter på knap 300 millioner til advokater. Det skriver Politiken.

Skatteministeriet betalte i 2018 næsten 300 millioner kroner til statens faste advokat, Kammeradvokaten, for at få hjælp til at løse tre store problemsager.

Det var den svigtende gældsinddrivelse, de fejlagtige ejendomsvurderinger og retsopgøret efter svindlen med udbytteskat for 12,4 milliarder kroner.

Det fremgår af en opgørelse, som skatteminister Morten Bødskov (S) har sendt til Folketingets skatteudvalg.

Det normale var tidligere, at Skatteministeriet brugte omkring 100 millioner kroner om året på advokater til retssager mod borgere, virksomheder og almindelige juridisk bistand.

Men siden sammenbruddet i Skat stod klart for de fleste i 2015, er udgifterne til Kammeradvokaten steget markant, og i 2018 var ekstraregningen på næsten 300 millioner kroner.

- Kammeradvokaten har således blandt andet bidraget til arbejdet med at udvikle nye systemer til henholdsvis ejendomsvurdering og gældsinddrivelse.

- På gældsområdet handler det blandt andet om at sikre, at vi ikke gentager fortidens fejl, hvor der gennem EFI (tidligere system til inddrivelse, red.) skete ulovlig inddrivelse af gæld, skriver ministeren ifølge Politiken.

Skatteminister Morten Bødskov skriver, at han er meget optaget af 'at nedbringe udgifterne til Kammeradvokaten'.

De samlede udgifter til skattevæsenet er i dag 40 procent højere, end før den store sparemanøvre startede i 2006.

Samtidig er udgiften 70 procent højere end i 2014, da besparelserne var blevet skærpet. Antallet af ansatte er i dag også højere end i 2006.