Professor: Den går ikke, Slette-Mette

Mette Frederiksen (S) og en række topembedsmænd i Statsministeriet balancerer på kanten af loven, når deres telefoner er sat til at slette alle sms-beskeder efter 30 dage.

Det vurderer juraprofessor Frederik Waage med speciale i forfatning- og forvaltningsret ved Syddansk Universitet, efter nye oplysninger er kommet frem i skandalen om ordren til at aflive alle landets mink.

- Hvis man sletter alt uden at overveje journalisering, vil det være ulovligt, fordi sms’er generelt betragtes som et almindeligt brev, siger Frederik Waage.

- Det står ikke direkte i forvaltningsloven, men det er et almindeligt retsprincip om journaliseringspligten, fortæller han.

Slavisk gennemgang

Minkkommissionen har onsdag oplyst, at statsministeren samt stabschef Martin Justesen, departementschef Barbara Bertelsen og ledende embedsmand i statsministeriet Pelle Pape alle har sat deres telefoner til at slette beskeder automatisk.

Derfor kræver det, at toppen i Statsministeriet 'slavisk gennemgår hver sms og overvejer, om den skal journaliseres', hvis ikke journaliseringspligten brydes ifølge juraprofessoren.

Det er endnu uvist, hvorvidt de enkelte personer har vurderet og journaliseret i større eller mindre omfang. Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få svar fra Statsministeriet.

'Selvsagt et problem'

Journaliseringspligten handler om, at det skal være muligt at kontrollere regeringen og dens dispositioner – det kan være i form af en kommission, ombudsmand eller aktindsigt.

- Så det er selvsagt et problem, at man automatisk sletter dokumenter efter 30 dage, forklarer Frederik Waage.

Minkkommissionen har konkret udbedt sig sms'er fra Mette Frederiksen og hendes tre medarbejdere i perioden fra begyndelsen af september til slutningen af december sidste år. Men altså uden held.

Ikke journaliseret

I et tilfælde er det dog muligt at se, hvilke sms'er der er slettet og ikke journaliseret. De er nemlig kommet frem i Minkkommissionen fra modtagerens telefon.

Det drejer sig om en korrespondance mellem departementschef Barbara Bertelsen i Statsministeriet og daværende departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard.

Sms'erne, som stammer fra Henrik Studsgaards telefon, afslører bl.a., at Mette Frederiksens højre hånd i Statsministeriet direkte frygtede for regeringens overlevelse i de højspændte dage.

Elementer af sagsbehandling

Og flere af dem burde have været journaliseret, vurderer juraprofessoren.

- Der er elementer af sagsbehandling i de dokumenter, som Studsgaard har fremvist, som ikke umiddelbart kan rubriceres som private beskeder, siger Frederik Waage.

Problemet ved manglende journalisering er også - ifølge juraprofessoren - at borgere og journalister afskæres fra at få aktindsigt, når alle sms’er er slettet.

- Men selv hvis man ikke nødvendigvis kan få aktindsigt i et dokument, vil der ofte være pligt til journalisering, fortæller han.

Meget lidt overbevisende

Barbara Bertelsen anklagede i sms-korrespondancen med departementschef Studsgaard ministeriet for ikke at ville tage ansvaret for mink-skandalen på sig.

'I har gemt jer i 'regeringen' og ikke erkendt egen fejl i processen. Meget lidt overbevisende det her,' skrev Barbara Bertelsen blandt andet.

Sms'erne kom frem under afhøringen af Henrik Studsgaard i kommissionen sidste uge.

Minkkommissionen har indtil videre forgæves forsøgt at få genskabt sms-korrespondancen fra Mette Frederiksen.